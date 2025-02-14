Elektronik sigara kullananlar dikkat!

Yayınlanma: 14.02.2025 - 10:16

Güncelleme: 14.02.2025 - 10:16

Sigarayı bırakmaya çalışırken, elektronik puff cihazlarının güvenli bir alternatif olduğu düşünülse de uzmanlar bu cihazların ciddi sağlık riskleri taşıdığını belirtiyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Güler Göğüş, puff cihazlarının içeriğinin büyük üreticilere devredildikten sonra önemli değişiklikler geçirdiğini ve artık sigara kadar zararlı, hatta daha tehlikeli hale geldiğini vurguladı.

“PUFF CİHAZLARI AKCİĞER HASTALIKLARINA YOL AÇIYOR”

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) puff cihazlarının ciddi sağlık riskleri oluşturduğunu belirttiğini hatırlatan Uzm. Dr. Göğüş, “Özellikle 2019 yılında ABD’de puff cihazlarının kullanımına bağlı 2 bin 800’den fazla akciğer hastalığı vakası rapor edildi. Artık bilinen bir gerçek var: Puff cihazları sağlığa büyük bir tehdit oluşturuyor” dedi.

Puff cihazlarının en büyük ortak tehlikesinin nikotin bağımlılığı olduğunu ifade eden Dr. Göğüş, “Nikotin, kalp hızını artırabilir ve kan basıncını yükseltebilir. Bu da zamanla kalp hastalıkları riskini artırır. Ayrıca araştırmalar, puff cihazlarının astım, kronik akciğer hastalığı, kalp-damar hastalıkları ve solunum rahatsızlıkları ile doğrudan ilişkili olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

Puff cihazlarının sigara bırakmaya yardımcı olduğu yönündeki inanışın yanlış olduğunu vurgulayan Göğüş, “Bu cihazlar, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından sigara bırakma yöntemi olarak onaylanmamış olup, DSÖ de bu cihazları sigarayı bırakmada önermez. Aksine, araştırmalar bu cihazların sigara bırakma sürecine katkı sağlamadığını ve bağımlılığı artırdığını gösteriyor” dedi.

GENÇLERDE NİKOTIN BAĞIMLILIĞINI ARTIRIYOR

Puff cihazlarının özellikle gençler arasında yaygınlaştığını belirten Göğüş, bunun büyük bir sağlık tehdidi oluşturduğunu ifade etti: “Gençler bu cihazları sigaradan daha zararsız sanıyor. Oysa bu cihazlar nikotin bağımlılığını artırarak kalp hastalıkları ve akciğer rahatsızlıkları riskini yükseltiyor. DSÖ, gençlerde kalıcı sağlık etkileri yaratabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.”

Sigara bırakmanın sağlık üzerindeki olumlu etkilerine değinen Göğüş, “Sigara bırakma sürecinde ne kadar erken harekete geçilirse, vücut o kadar hızlı iyileşir. Profesyonel destek alarak en doğru yöntemi belirlemek, uzun vadede sağlığınızı korumanıza yardımcı olur” diyerek, uzman desteğinin önemini vurguladı.