Elektronik sigara yüzünden hastaneye kaldırılmıştı: Ünlü oyuncu Paul Danan hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Paul Danan, 46 yaşında hayata veda etti. Televizyon dünyasındaki başarıları ve yaşam mücadelesiyle hafızalarda yer eden Danan’ın ani ölümü, hayranlarını ve sevdiklerini derinden üzdü.
Ünlü oyuncu Paul Danan’ın ölüm haberi, menajeri tarafından sosyal medyada yapılan bir açıklama ile duyuruldu. Henüz 46 yaşında hayatını kaybeden Danan için yapılan açıklamada, “Televizyondaki varlığı, olağanüstü yeteneği ve sarsılmaz nezaketiyle tanınan Paul, pek çok kişi için bir ışık kaynağıydı” ifadelerine yer verildi.
Menajeri ayrıca, “Zamansız ayrılışı, onu tanıyan herkesin hayatında yeri doldurulamaz bir boşluk bırakacaktır. Bu zor dönemde Paul’ün ailesi, arkadaşları ve meslektaşları için saygı ve mahremiyet rica ediyoruz. Şu anda başka bir yorum yapılmayacaktır” diyerek, oyuncunun ölüm sebebinin henüz açıklanmadığını belirtti.
EKRANLARIN SEVİLEN YÜZÜYDÜ
1997-2001 yılları arasında Hollyoaks dizisinde Sol Patrick karakterine hayat veren Paul Danan, ITV’nin flört programı Celebrity Love Island’ın ilk sezonunda yarışmacı olarak yer aldı ve Celebrity Big Brother gibi yapımlarda da boy gösterdi.
SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADELE EDİYORDU
Paul Danan, Haziran 2024’te aşırı elektronik sigara kullanımına bağlı gelişen solunum yetmezliği nedeniyle kalbinin durduğunu ve yeniden hayata döndürüldüğünü açıklamıştı.
O dönem yoğun bakımda bir hafta geçiren Danan, bu olayın ardından sağlığına dikkat edeceğini belirtmişti.
ZOR BİR HAYAT HİKAYESİ
Hollywood’da kariyer yapma hayaliyle ABD’ye giden Danan, bu hayalini gerçekleştiremeyince bunalıma girdi. Uyuşturucu bağımlılığı ile uzun yıllar mücadele eden oyuncu, rehabilitasyon için yaklaşık 1 milyon sterlin harcadığını ve bir dönem sokaklarda yaşamak zorunda kaldığını açıklamıştı.
İLHAM VEREN PROJELER ÜRETTİ
Paul Danan, yaşadığı zorluklardan yola çıkarak, akıl sağlığı, bağımlılık ve travma ile mücadele eden insanlara yardımcı olmayı amaçlayan Morning After Drama adlı bir program geliştirdi. Bu projede, oyunculuğu terapi biçimi olarak kullandı ve pek çok kişiye destek oldu.
SEVENLERİNİ YASA BOĞDU
Danan’ın ani ölümü, hayranlarını ve meslektaşlarını derinden üzdü. Yetkililerden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Danan’ın zamansız vedası İngiltere ve dünyadaki sevenleri arasında büyük bir boşluk bıraktı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Rıza Akpolat tutuklandı
- Rıza Akpolat'ın hakimlik sorgusu tamamlandı
- Ümit Özdağ'dan 'Öcalan' çıkışı
- Menzil kavgası, kara kutuyu açtı!
- Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'a kötü haber!
- Şikâyetini geri çekmişti
- Aktaş'ın malvarlıklarına tedbir!
- 'CHP ve Rıza Başkan ile ilgisi yok'
- SZC TV sahibi Burak Akbay hakkında yakalama kararı
- Bir rapor, bir karar, çok ders