Elif Yılmaz ve Emre Erdoğan cinayeti: ‘Haksız tahrik indirimi almaya çalışıyorlar'

Yayınlanma: 19.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 19.01.2025 - 04:00

Yargıtay tarafından karar bozulurken önceki gün yargılama yeniden başladı.

Duruşmada sanık, “Elif Yılmaz’ın kendisini aldattığını hissettiğini ancak mesaj kaydı görmediğini” söyledi.

Mahkeme Elif Yılmaz’ın son beş yıllık telefon kayıtlarını inceleyecek. Duruşma ise 8 Nisan tarihine ertelendi. Duruşmayı takip eden Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatı Arzu Sena Topuz Cumhuriyet’e gelişmeleri değerlendirdi.

Topuz, “Yerel mahkeme öldürmeye ilişkin eylem sebebiyle nitelikli öldürmeden ceza vermiş ancak bu cezada takdiri indirim uygulanmıştı. Haksız tahrik indirimine ilişkin ise mahkeme indirimin koşullarının oluşmadığına kanaat etmiş haksız tahrik indirimi uygulamamıştı. Üstelik katilin öldürme eyleminden önce Elif’e şiddetin her türlüsünü gösterdiği tanık anlatımlarıyla sabitken ve hatta Elif öldürülmeden önce katilden korktuğu için hakkında uzaklaştırma kararı talep etmesine rağmen iyi hal indirimi uygulanılmıştı. Bu karar da aldatma iddiası bulunmasına rağmen haksız tahrik indirimi uygulanmadığı için bozulmuştur” dedi.

İlk yargılama sırasında dosyada bulunan Elif Yılmaz’ın öldürülmeden önce kayda alınan video kaydına değinen Topuz, “Videoda Elif katilden korkar şekilde kendisine sorulan birtakım soruları cevaplarken görüntülenmektedir. Katilin kendisini aldatıp aldatmadığına ilişkin sorusuna korktuğunu ve aldattığını söylemektedir. Bu sırada Elif’in üzerine kan olduğu da görülmektedir. Elif’in sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığına ilişkin katilin, katil müdafilerinin, savcılığın, heyetin, tüm kolluğun yerel mahkeme süresince arayıp bulamadığı deliller geniş ve detaylı bir aramayla bulunmaya çalışılmakta ve katile haksız tahrik indirimi uygulanmaya çalışılmaktadır” ifadelerini kullandı