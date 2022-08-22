Elini kolunu sallayarak geldi, site bahçesinden 'aşure kazanını' çaldı

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:30

İlginç olay, Kepez ilçesi Göksu Mahallesi Suphi Türel Caddesi üzerinde bulunan bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, site yönetimi aşure yapıp dağıtmak için başka bir siteden kazan kiraladı. Aşure malzemelerini de alan site sakinleri, kazanı akşam saatlerinde site içerisinde bulunan kamelyanın altına bıraktı.

Sabah erken saatlerde sitenin önüne gelen bir kişi ise gözüne içerisinde aşure malzemelerinin bulunduğu kazanı kestirdi.

HAZIRLADIKLARI KAZANI GÖREMEYİNCE BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADILAR

Bir süre site dışarısında gözetleme yapan pişkin hırsız, daha sonra rahat şekilde içeri girdi. Elini kolunu sallayarak kazanı alan hırsız rahat tavırlar ile dışarı çıkarak izini kaybettirdi. Aşure yapmak için dışarı çıkan site yönetimi ise akşamdan hazırladıkları kazanı göremeyince büyük şaşkınlık yaşadı.

Site yönetimi, 1000 TL’ye yeni bir kazan alarak kazanın sahibi olan siteye verdi. Aşure ise yeni alınan kazan ile tekrar yapılarak ikram edildi. Hırsızlık anları, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"TEL ÖRGÜ VARDI ZORLAYARAK AÇMIŞ"

Yaşanılanları anlatan site yöneticisi Zeynel Tan, “Her yıl biz aşureyi komşularımız ile beraber pişiriyoruz. Bir gün önce burada oturarak sohbetini yaptık. Hırsız muhtemelen bizi akşam burada gördü. Dışarıdan önce bahçeyi kesiyor, sonra kapıya yöneliyor. Sabaha karşı malzemeler ile birlikte kazanı alıp gidiyor. Kapıyı yeni yaptırdım, tel örgü vardı zorlayarak açmış. Kapıda şifre vardı. En büyük sıkıntımız, biz kazanı emanet almıştık, tabii yenisini aldık. Polisler de gelmedi, bu da bizi üzdü. Kazana 1000 TL verdik. Beni ne arayan ne soran oldu. Bu insanlar bundan da cesaret alıyor. Tekrar aşure yaparak dağıttık. Emanet aldığımız kazanı da yenisi olarak verdik” dedi.