Puşili motosiklet hırsızı kamerada

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Gaziantep'te yüzünü puşiyle saran motosiklet hırsızı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İHA
18 Ağustos 2022 Perşembe, 14:55

Gaziantep'in Nizip ilçesi Sultan Abdülhamit Mahallesi Elif Zümra Apartmanda meydana gelen motosiklet hırsızlığı binanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Tanınmamak için kafasına puşi takarak binaya giren şüpheli, etrafı gözettikten sonra motosikleti alarak bölgeden uzaklaştı.

Tüm o anlar binanın kamerasına yansıdı.Polis hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

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