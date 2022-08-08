Elini makineye kaptıran işçinin 2 parmağı koptu

Bursa'da, çalıştığı mobilya fabrikasında elini iş makinesine kaptıran Muhammed Enes D.'nin (24) 2 parmağı koptu. Muhammed Enes D., parmaklarının dikilmesi için Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

DHA
08 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:48
Elini makineye kaptıran işçinin 2 parmağı koptu
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İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Mehtap Sokak'ta faaliyet gösteren mobilya fabrikasında, 8 Ağustos saat 10.00 sıralarında bıçkıda ahşap kesimi yapan Muhammed Enes D., bir anlık dikkatsizlik sonucu sol elini makineye kaptırdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İki parmağı kopan işçi, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ilk müdahalesinin ardından da parmaklarının dikilmesi için Bursa'daki Uludağ Üniversitesi Hastanesi Plastik Cerrahi servisine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


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