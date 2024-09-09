Elini salça makinesine kaptıran kadın hastanelik oldu
Karaman’da elini salça makinesine kaptıran kadın hastanelik oldu.
Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı Pınarbaşı köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, D.K. (42) isimli kadın salça yaparken elini salça makinesine kaptırdı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince eli makineden çıkarılan kadın daha sonra ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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