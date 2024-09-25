Elit Apartmanı davasında 2’inci duruşma: Sanık avukatlar birbirine girdi

Yayınlanma: 25.09.2024 - 17:59

Güncelleme: 25.09.2024 - 17:59

6 Şubat depremlerinde Antakya'da yıkılan ve en az 140 kişiye mezar olan Elit Apartmanı’nın davasında ikinci duruşmasına dün tamamlandı. Üçü tutuklu yedi sanığın “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme” suçundan yargılandığı ve Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada sanık avukatlarının tartışmaları damga vurdu. İlk duruşmadaki gibi arsa sahibi, müteahhit ve yapı denetim sorumlusunun avukatları suçu birbirine atarken, arsa sahibinin yeni avukatı ile eski avukatı da kendi arasında tartışma yaşadı.

“KAYITLARA GEÇSİN''

Arsa sahibinin avukatı tarafından istenen bilirkişi raporunu hazırlayan mühendislerden birisi de duruşmada hazır bulundu. Mühendis, binada eşini ve iki çocuğunu kaybeden Mümtaz Gövce’nin kendisine yönelttiği “Planlı ve örgütlü olan bu suç işlenirken sizce daha düşük boyutta deprem olsaydı yine yıkılır mıydı?” sorusuna “Evet yıkılabilirdi” yanıtını verdi. Bunun üzerine Gövce yanıtın kayıtlara geçirilmesini talep etti. Yaklaşık 2 saat süren davada mahkeme sanıkların tahliye talebini reddederken rüşvet iddialarına ilişkin ikinci duruşmaya yetiştirilmeyen evrakın bir kez daha Antakya Belediyesi’nden istenmesine karar verdi.

“PLANLI VE ÖRGÜTLÜ SUÇ''

Mümtaz Gövce duruşma sonrası Cumhuriyet’e konuştu. Belediyeden istenilen evrakın ikinci duruşmaya yetiştirilmemesine tepki gösteren Gövce, “Kendilerinin talep ettikleri bilirkişi raporunu hazırlayan mühendis bile binanın durumunu ifade ediyor. Burada planlı ve örgütlü bir suç işlendiği ortada. Belediyeden istenen belgeler, rüşvetle mührün söküldüğü yerde rüşvetin kimler tarafından alındığını ortaya çıkaracak. Mahkemenin talebine karşın evrakı yollamama konusunda mahkemeye direnenler kimler?” dedi. Davaya 20 Aralık 2024'de devam edilecek.