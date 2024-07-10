Hatay depremlerinde 150 kişiye mezar olan Elit Apartmanı'nın davasında rüşveti resmen itiraf ettiler!

Yayınlanma: 10.07.2024 - 11:56

Güncelleme: 10.07.2024 - 12:34

Hatay'ın Antakya ilçesindeki 4 yıllık Elit Apartmanı 6 Şubat depreminde yıkıldı, 150 kişi yaşamını yitirdi. Belediye çalışanlarının asli kusurlu tespit edildiği ve 2 tutuklu 7 sanığın bulunduğu davada ilk duruşma bugün saat 10.00'da Hatay Adliyesi 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

Dava iddianamesinde bina sahibi A.İ.'nin, zemindeki işyerlerinin kullanım alanını artırmak amacıyla izinsiz asma kat yaptırması, müteahhit M.T.'nin de inşa aşamasında donatı detaylandırması eksikliği nedeniyle binanın yıkılmasında asli kusurlu oldukları ifade edilmişti. Sanık müteahhit M. T., iddialara ilişkin yaptığı savunmada “Başta asma katın 5,5 metreden 6 metreye çıkarılması olmak üzere projede değişiklikler yaptırdık. Bu değişiklikleri Antakya Belediyesi’nin görmezden gelmesi için, bağış adı altında para verdik” dedi.

"PARAYI ARSA SAHİBİNDEN ALDIM"

Arsa sahibi A.İ.’den 145 bin lira aldığını belirten M.T., bunu da kendi çalışanı B.A. ve yapı denetimci G.T.’ye verildiğini, bu paranın da Antakya Belediyesi’nin çorba evine bağış olarak aktarıldığını söyledi. Duruşma sanık ifadeleriyle devam ediyor.