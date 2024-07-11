Elit Apartmanı kaba inşaat sürecinde iki kez mühürlenmişti

Yayınlanma: 11.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.07.2024 - 04:00

Hatay’ın Antakya ilçesindeki dört yıllık Elit Apartmanı 6 Şubat depreminde yıkıldı, en az 140 kişi yaşamını yitirdi. Belediye çalışanlarının asli kusurlu tespit edildiği ve üç tutuklu yedi sanığın bulunduğu davada ilk duruşma dün Hatay Adliyesi 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. İddianamede zemindeki iş yerlerinin kullanım alanını artırmak amacıyla izinsiz asma kat yaptırdığı belirtilen arsa sahibi A.İ. ve inşa aşamasında donatı detaylandırması eksikliği nedeniyle müteahhit M.T. asli kusurlu olarak belirtildi. Sanıklar, iddianamedeki suçlamalara ilişkin savunma yaptılar.

‘RÜŞVET VERİLDİ’

Müteahhit M.T., binanın kaba inşaat sırasında iki kere “projeye uygun yapılmaması” nedeniyle mühürlendiğini, sonrasında Antakya Belediyesi’ne rüşvet verilerek mührün kaldırıldığını söyledi. Bina sahibi A.İ’nin bu işlem için kendisine 145 bin lira verdiğini iddia eden M.T., bunun da kendi personeli B.A. ve yapı denetimci G.T’ye verildiğini, bu paranın da Antakya Belediyesi’nin çorba evine bağış olarak aktarıldığını söyledi. A.İ. ise bu iddialara yanıt vermedi.

Mahkeme tarafından açıklanan ara kararda bina sahibi A.İ’nin tutuklanmasına, proje sorumlusu M.Y’nin tahliye edilmesine ve Antakya Belediyesi’ne rüşvet verilmesi iddialarının soruşturulmasına karar verildi. İkinci duruşma tarihi 25 Eylül 2024 olarak belirlendi. Gazetemize konuşan kayıp yakını Mümtaz Gövce şunları söyledi:

“Bu kadar kusurlu ve iki kere mühürlenmiş bir bina, usulsüz biçimde rüşvetle tamamlanıyor. Bu kadar insanın bile ile canına kast ediliyor.”