Elma bahçesine 'ilaçlamaya' gitmişti: Traktör altında kalarak hayatını kaybetti

Yayınlanma: 22.04.2025 - 09:06

Güncelleme: 22.04.2025 - 09:09

Bayramiç ilçesine bağlı Ahmetçe köyünde Kemal Yılmaz (72) dün gece 17 TK 690 plakalı traktör ile ilaçlama yapmak için elma bahçesine gitti.

Bir süre sonra kendisinden haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Elma bahçesine giden yakınları Kemal Yılmaz’ın yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Yılmaz’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Traktörün altında kalarak hayatını kaybeden Kemal Yılmaz’ın cenazesi savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.