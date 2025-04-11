Çanakkale’de şüpheli kutu paniği!

Yayınlanma: 11.04.2025 - 16:48

Güncelleme: 11.04.2025 - 16:48

Çanakkale’de saat 14.00 sıralarında kentin en işlek yerlerinden biri olan Kemalpaşa Mahallesi Değirmenlik Sokak’ta 5 katlı bir apartmanın girişine bırakılan kutu paniğe neden oldu.

Kutuyu gören yurttaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye intikal eden ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Daha sonra bölgeye bomba imha uzmanı geldi. Alanda inceleme yapan bomba imha uzmanı, şüpheli kutuyu fünye ile patlattı.

Patlatılan kutudan çok sayıda kağıt çıktı.