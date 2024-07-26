Elmalı halkı merasını GES’e vermek istemiyor

Yayınlanma: 26.07.2024 - 09:52

Güncelleme: 26.07.2024 - 09:52

Antalya’nın Elmalı ilçesi, güneş ışığını alma açısı ve süresi bakımından güneş enerjisi santral projelerinin odağında. İlçede halihazırda pek çok güneş enerjisi santrali bulunuyor. Yapılması planlanan son projeye Elmalı halkının karşı çıkmasının nedeni, güneş enerjisi santraline karşı olmaları değil, santralin yapılmak istendiği alanın verimli topraklara sahip bir mera alanı olması.

Elmalı’da üç köyün binlerce hayvanı otlattığı verimli topraklara sahip meraya bundan önce 3 kez güneş enerjisi santrali kurma girişiminde bulunuldu. Girişimler halkın tepkisiyle engellendi ancak bu kez alandaki 750 dönüme hükümete yakınlığı ile bilinen Cengiz Holding 50 megavat kurulu gücünde depolamalı güneş enerjisi santrali kurmak istiyor.

Elmalı halkı bu girişim için hazırlanan Çevre Etki Değerlendirme Raporu çıkmadan önce meraları kullanan çobanlardan, köy muhtarlarına, parti il başkanlarından, belediye başkanlarına, bürokratlardan mahalle sakinlerine kadar geniş katılımlı bir toplantı düzenledi. Toplantı sonunda güneş enerjisi santralinin yapılmasına izin verilmemesi için mücadele yürütülmesi yönünde ortak görüş belirlendi.

"TÜM TEDBİRLERİ ALACAĞIZ"

Toplantının ardından konuşan Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, “Biz Elmalı Belediyesi olarak bu projeye karşı çıktığımızı belirtiyoruz. Bu tarım ve hayvancılığın yapıldığı çok değerli bir arazide bu projenin yapılmasına kanun çerçevesinde Elmalı Belediyesi olarak izin vermeyeceğiz. En büyük destekçimiz halkımız. Ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, halkımız bizim yanımızda. Biz GES yatırımına karşıyız, marjinal alanlarda GES yatırımları yapıldı ama tarım arazisinde GES yapılmasını istemiyoruz. Biz bu projenin Elmalı’da yapılmaması için tüm tedbirleri alacağız” dedi.

CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı da, “Bugün burada Düdenköy’de yapılması düşünülen GES ile ilgili vatandaşlarımızın görüşleri alındı. Vatandaşlar arasında bir kişi, ,'GES yapılsın, meralar kaldırılsın' diye görüş bildirmedi. Bu sevindirici bir durum. Biz tarım alanlarına, meralara GES yapılmasına karşıyız. Besin stratejiktir, bu alanları korumak kollamak bizim görevimizdir. O yüzden burayı sonuna kadar korumak kollamak bizim CHP olarak görevimizdir, bunu gerçekleştireceğiz. Bu konuda direnen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.