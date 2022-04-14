Elon Musk'tan piyasayı sarsan Twitter teklifi
Ünlü milyarder Elon Musk, Twitter'ın tamamını toplam 41,39 milyar dolara satın almak için teklifte bulundu.
Musk’tan Twitter için yeni teklif: 41,4 milyar dolara şirketin tamamını istiyor
Tesla CEO’su Elon Musk, Twitter’ın tamamına talip oldu. Musk hisse başına Twitter’a 54,20 dolar teklif etti.
Ünlü milyarderin şirkete yaptığı yatırımın kamuya duyurulmasından önceki son işlem günü olan 1 Nisan’daki fiyattan yüzde 38 fazla. Twitter hissesinin kapanış fiyatı 45 dolar civarında bulunuyor.
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