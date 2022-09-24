Eltisini 17 yerinden bıçaklamıştı! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yaralayan kadınla ilgili açıklama
Gaziosmanpaşa'da eltisini bıçakla yaraladıktan sonra başına kaynar su döken kadın hakkında şizofreni rahatsızlığı bulunduğu gerekçesiyle ev hapsini içeren adli kontrol tedbirinin uygulandığını açıkladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, yazılı ve görsel medyada yer alan "Gaziosmanpaşa'da eltisini 17 yerinden bıçaklayıp başından kaynar su döken kadının mahkemece serbest bırakıldığına" ilişkin haberler nedeniyle basın açıklamasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
"B.Ç. isimli kadının 4 Ağustos'ta evinde bıçaklanarak başından kaynar su döküldüğü" ihbarı üzerine Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma işlemlerine başlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Saldırıyı şizofreni rahatsızlığı olduğu tespit edilen mağdurun eltisi E.A'nın gerçekleştirdiği ve şüphelinin bu rahatsızlığı nedeniyle 20 Eylül tarihine kadar Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yatarak tedavi gördüğü anlaşılmıştır. E.A. taburcu işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş olup Gaziosmanpaşa 2. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında mevcut rahatsızlığı sebebiyle ev hapsine alınmak şekliyle adli kontrol kararı verilmiştir."
Açıklamada, E.A'nın ceza ehliyetinin bulunup bulunmadığına ve diğer tahkikat işlemlerine yönelik soruşturmanın Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.
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