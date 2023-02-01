'Elvan Dalton' ismiyle bilinen şarkıcı Elvan Yılmaz yaşamını yitirdi
Ankara'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 'Elvan Dalton' ismiyle bilinen Ankaralı şarkıcı Elvan Yılmaz (56), toprağa verildi.
Sahne ismi olan 'Elvan Dalton' ile tanınan şarkıcı Elvan Yılmaz, dün akşam saatlerinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
'Çalgı Çengi' filminin müzikleriyle de bilinen Elvan Yılmaz için Karşıyaka Mezarlığı’nda yer alan Ahmet Efendi Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenazeye Yılmaz'ın ailesi, yakınları ve müzik dünyasından pek çok isim katıldı. Yılmaz'ın cenazesi, öğle kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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