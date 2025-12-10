Emanet edilen kedi, Tunus’ta kayboldu: THY bir kediye sahip çıkamadı!

Türk Hava Yolları (THY), bir müşterinin emanet ettiği kediyi kaybetti. Aile 100 gündür kediye ilişkin bilgi almak için mücadele veriyor.

Türkiye’nin Tunus Büyükelçiliği’nde görevli diplomat Kemal Uzman, ülkedeki görev süresinin dolmasının ardından, geçen Ağustos ayında eşi Esra Uzman ile birlikte Türkiye’ye dönme hazırlıkları yapmaya başladı. Eşyalarını toplayan genç çift, THY’nin 31 Ağustos tarihli Tunus-İstanbul uçuşundan uçak biletlerini satın aldı.

Dört kedisi bulunan Uzman çifti, “Tekila” ve “Momo”nun uçak altı bölümde; “Poko” ve “Bambam”ın da kabinde seyahati için THY’ye 1830 Tunus Dinarı (600 USD) ödeme gerçekleştirdiler. Tunus Kartaca Havalimanı resmi veterinerinden Momo, Bambam, Tekila ve Poko’ya Tunus’tan Türkiye’ye ulaşımlarının yapılabilmesi için ihracata uygun belgesi (sağlık, fizik ve belge kontrolü içeren) alındı. Ayrıca dört kedi için Tunus’ta çalışan özel kliniği olan bir Veteriner Hekim’den seyahat edebilir belgesi de temin edildi.

KAFESLER PLASTİK KELEPÇEYLE MÜHÜRLENDİ

İki kediyi kabine alan Uzman çifti, Kartaca Havaalanı’nda Momo ve Tekila’nın plastik kelepçeler ile mühürlenmiş kafeslerini, THY personelinin kontrolünden geçtikten sonra Tunus Gümrük görevlilerine teslim etti. İstanbul aktarmalı Ankara’ya dönen çift, Bambam ve Poko ile birlikte Ankara Esenboğa Havalimanında uçaktan iniş yaptılar. Kedi Momo, havalimanı gümrüğünden orijinal ve seyahat sırasında kırılmış kafese plastik kelepçelerle sabitlenmiş bir yedek kafes içerisinde Uzman ailesine teslim edildi. Kedi Tekila’nın kafesi ise havalimanında bulunmadığından teslim alınamadı.

‘KAÇMASI MÜMKÜN DEĞİL’

Uzman çifti, Tekila’nın kendilerine teslim edilmemesi üzerine kafesi hakkında kayıp valiz başvurusu yaptı. Kayıp valiz görevlileri de kedi Tekila’nın İstanbul’da gözüktüğü bilgisini verdiler. Tekila’ya ulaşamayan Uzman çifti, THY Tunus Müdürü ile iletişim kurarak kedileri hakkında bilgi almak istediler. THY yetkilileri ise kedinin kafesinin kendilerine açık geldiği, kediyi arayacaklarını, başvurulması halinde ailenin tazminat alabileceğini bildirdi. Kemal Uzman ise Tekila’nın kaçmasının mümkün olmadığını vurgulayarak, kafesi plastik kelepçelerle kapatarak teslim ettiğini, kamera kayıtlarına bakılabileceğini; ama yine de kedinin aranmasını istediklerini, havaalanına mama ve su kabı konmasında fayda olduğunu, kendisinin Tunus’a gelebileceği karşılığını verdi.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

Uzman çifti, kedilerinin bulunmaması üzerine THY’ye intirnet sayfası ve CİMER üzerinden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bir başvuru yaparak, Tekila’nın canlı ise bulunup teslimi; ölmüş ise cesedinin iletilmesi, her yeri plastik kelepçelerle kapatılmış bir kafesten kedinin nasıl çıktığının açıklanması, kamera kayıtlarına ulaşılması, Tekila’nın kafesinin iade edilmesini talep etti. Uzman ailesi, kedinin ihmal ya da kötü muamele sonucu öldüğü iddiasıyla da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda da bulundu. Başsavcılık haksız takipsizlik kararı verse de Uzman çifti, karara itiraz başvurusunda bulundu. THY Genel Müdür Yardımcıları Ahmet Olmuştur ve Akif Konar, Uzman’ın CİMER’e Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün yanıtlaması üzere verdiği Tekila’nın akıbetine ilişkin dilekçede

“THY personelinin yaptığı denetim sırasında kafeslerden birinde kafesin kapalı kalmasını sağlayan plastik kelepçenin yerinde olmadığı ve Tekila isimli kedinin söz konusu kafes içerisinde bulunmadığının tespit edildiği, durumun derhal ekip liderlerine bildirildiği, THY operasyon ekibinin ise tüm alanı kontrol etmesine rağmen Tekila isimli kedinin bulunamadığı belirlenmiştir” denildi.

KEDİYE KARŞILIK BUSİNESS CLASS UÇUŞ TEKLİFİ

Dilekçede ayrıca “Ortaklığımızca Tunus havalimanı yetkilileri ile iletişime geçilmiş olup, kafesin kırıldığı bölgeye hakim kamera kayıtlarının incelenmesi talep edilmişse de, havalimanı otoritesinin yalnızca güvenlik birimlerinin talebi halinde kamera kayıtlarının incelenebileceği bilgisini verdiği, ancak x-ray ve bagaj bölümünde herhangi canlı veya cansız kediye rastlanılmadığı bilgisini de paylaştığı öğrenilmiştir. Yolcularımızın evcil hayvanının kaybolması ortaklığımız sorumluluğunda olmayan bir alanda, Tunisair Handling firmasının kontrol sahasında gerçekleşmişse de, Tekila isimli kedinin bulunması adına ortaklığımızca tüm aksiyonlar hassasiyetle alınmış ancak evcil hayvanın canlı veya cansız olduğuna dair bulguya rastlanamamıştır.” THY, Uzman ailesine yaşanılan mağduriyetten ötürü gidiş dönüş iki adet “business class” biletin yer olması halinde ücretsiz verilebileceğini de kaydetti.

‘TAŞIYICI FİRMA THY SORUMLU’

Cumhuriyet’e konuşan Esra Uzman ise “Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak, Türkiye’de kayıtlı THY şirketinden hizmet satın aldık. THY, ile anlaşma yaptık, THY şirketine ödeme yaptık. Bu şirket de hayvanımızı canlı ve güvenli olarak taşıyacağını taahhüt etti. Bu taahhüte rağmen hayvanımızı canlı bir şekilde getiremedi. Dolayısıyla uluslararası hukuk ve Türkiye ulusal hukuku çerçevesinde, taşıyıcı firma yani THY şirketi sorumludur. Bu çerçevede THY, şirketinin sorumluluğu nedeniyle Türkiye’deki mahkemeler yetkilidir” dedi.