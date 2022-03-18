Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, sandık güvenliğine dikkat çekti

18 Mart 2022 Cuma, 02:00

Üçüncü ittifak çalışmaları içinde bulunan Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, AKP-MHP tarafından sunulan Seçim Yasası teklifine ilişkin konuştu.

Düzenlemelerin “çok ciddi” olduğunu kaydeden Akdeniz, “Arkası da gelecektir. HDP’nin de kapatılması dahil olmak üzere bu düzenlemenin arkasından yeni önlemler gelecektir. A, B, C planlarını yeniden yeniden gözden geçireceğiz” dedi. Akdeniz, sandık ve seçim güvenliğine işaret ederek “Bizim için öncelik sandık güvenliğinin sağlanması. Yeni düzenlemede sandık denetimi konusunda ciddi sorunlar ortaya çıkıyor” diye konuştu.

‘MHP’YE RÜŞVET’

Seçim barajının yüzde 7’ye indirilmesinin demokratik adım değil, “MHP’ye verilmiş rüşvet” olduğunu söyleyen Akdeniz, düzenlemelerin ittifaklara etkisine değinerek sözlerine şöyle devam etti: “Oyu görece büyük olan partiden seçime girmeyi zorlayan bir yaklaşım var. Denklemleri yeniden gözden geçiririz. Düzenlemenin, ittifakları ortadan kaldırdığı kanısında değiliz, aksine ittifakların daha da güçlendirilmesi gerekir. Çok güçlü bir ittifak zeminine ihtiyacımız var. Bunu, çok daha geniş bir ittifakla aşabiliriz. Hem ittifak içindeki tüm partilerin oyunu artıran bir çalışma içerisine girmemiz hem de kavilleşmemiz gerekiyor”.