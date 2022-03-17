Aksoy Araştırma'dan son seçim anketi: Millet İttifakı farkı açıyor!

cumhuriyet.com.tr
17 Mart 2022 Perşembe, 11:27
<p>Aksoy Araştırma’nın son seçim anketine göre AKP ile CHP arasındaki fark kapandı. Millet İttifakı ise Cumhur İttifakı’na fark attı.</p>

Aksoy Araştırma’nın son seçim anketine göre AKP ile CHP arasındaki fark kapandı. Millet İttifakı ise Cumhur İttifakı’na fark attı.

<p>Aksoy Araştırma tarafından paylaşılan son anket verileri dikkat çekti. TELE1’de ilk kez açıklanan anketi, Aksoy Araştırma’nın Başkanı Ertan Aksoy yorumladı.<br data-mce-bogus="1"></p>

Aksoy Araştırma tarafından paylaşılan son anket verileri dikkat çekti. TELE1’de ilk kez açıklanan anketi, Aksoy Araştırma’nın Başkanı Ertan Aksoy yorumladı.

<p>Katılımcılara, “Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.</p>

Katılımcılara, “Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

<p>Ankette kararsızlar dağıtıldıktan sonraki sonuçlar şöyle hesaplandı:</p><p>AKP: 29,8</p><p>CHP: 28,4</p><p>İYİ Parti: 13,6</p><p>HDP: 9,9</p><p>MHP: 8,6</p><p>Diğer partiler: 4,7</p><p>DEVA Partisi: 2,9</p><p>Gelecek Partisi: 1,0</p><p>Saadet Partisi: 1,0</p>

Ankette kararsızlar dağıtıldıktan sonraki sonuçlar şöyle hesaplandı:

AKP: 29,8

CHP: 28,4

İYİ Parti: 13,6

HDP: 9,9

MHP: 8,6

Diğer partiler: 4,7

DEVA Partisi: 2,9

Gelecek Partisi: 1,0

Saadet Partisi: 1,0

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