Emekçi Kadınlar Derneği’nden Kocaeli’ndeki iş cinayetine tepki: “Düzeniniz kadın ve çocuk işçi katilidir”

Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki Mimar Sinan Caddesi’nde bulunan parfüm fabrikasında dün meydana gelen patlama ve ardından başlayan yangında 2’si çocuk 6 işçinin hayatını kaybetmesi Ankara'da protesto edildi.

Emekçi Kadınlar Derneği (EKD), Sakarya Caddesi’nde eylem düzenledi. “Düzeniniz kadın ve çocuk işçi katilidir” çağrısıyla bir araya gelen kadınlar ihbara rağmen fabrikayı denetlemeyen tüm yetkililerin derhal görevden alınarak yargılanması çağrısında bulundu.

Kadınlar adına konuşan Gülsüm Aydın, şunları kaydetti:

"Toplu işçi cinayetinin yaşandığı fabrikanın 2024 yılında sigortasız işçi ve çocuk yaşta işçi çalıştırmaktan şikayet edildiği ancak patronlara herhangi bir yaptırım uygulanmadığı ortaya çıktı. Yangının yaşandığı işyeri ücra bir köşede değil Kocaeli’nin göbeğinde İŞKUR binasının sadece 1 bina yanında. Üretim ruhsatına sahip olmayıp depo ruhsatına sahip olan binada ne bir yangın çıkışının ne de bir yangın merdiveninin olmadığı tespit tedildi. Göz göre göre emekçilerin ölümüne davetiye çıkaran bu işyeri, yeri lise sıraları olan kız çocuklarına, 65 yaşında çoktan emekliye ayrılması gerekirken hala yok paraya çalışan bir kadın işçiye, her biri ağır bir yaşam mücadelesi veren genç kadınlara, annelere mezar oldu. İş yeri sahibi olduğu anlaşılan Kurtuluş Oransal, Yalova'da aracında valizlerle yakalandı. Oğlu İsmail Oransal ise hâlâ aranıyor. 6 emekçi katledildiğinde kana susamış patronların ilk aklına gelen valizlerini toplayıp kaçmak.

Artık yeter! İşçi kanıyla beslediğiniz bu düzene verecek tek bir canımız daha yok. Sigortasız işçi, çocuk yaşta işçi çalıştırmayı kendine hak gören patronlardan , emekçileri ölene kadar çalıştırıp emeklilik hakkımızı elimizden alanlardan soracak hesabımız var! Bir an olsun bu uğurda mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz. Bu ülkenin emekçi kadınları insanca, onurlu bir yaşamı hakediyor. Yitirdiğimiz tüm emekçiler için ellerimiz yakanızda: İhbara rağmen fabrikayı denetlemeyen tüm yetkililer derhal görevden alınsın ve yargılansın. Yetmez: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve AKP İktidarı emekçilere hesap versin! Katil patronlar derhal yakalansın en ağır şekilde cezalandırılsın!"