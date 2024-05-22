Emekçi sesini yükseltiyor

Yayınlanma: 22.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.05.2024 - 04:00

Tasarruf genelgesindeki lojman kiralarının artırılması, servislerin kaldırılması ve kamuya alınacak personel sayısını emekli olanların sayısı ile sınırlandıran düzenlemelerin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’a dava açan Türkiye Kamu-Sen, bugün de yurt genelinde protesto yapacak.

Tüm illerde saat 12.30’da eş zamanlı basın açıklamaları gerçekleştirilecek.

Basın açıklamalarında memur ve emeklilerin sorunları bir kez daha dile getirilecek.

Toplusözleşme hükümlerini yok sayan kamuda tasarruf genelgesinin ilgili maddelerinin iptali için yargı sürecini başlattıklarını ilan edecek olan Türkiye Kamu-Sen, “İsraftan tasarruf edilir alın terinden değil” vurgusu yapacak.

Bu arada Memur-Sen de kamuda servis hizmetinin kaldırılması kararı uygulamaya geçirilirse dava açacaklarını bildirdi.