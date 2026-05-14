Emekçiler bakanlık önünden seslendi: Taleplerimizi görmezden gelmenin bedelini seçim sandıklarında ödeyeceksiniz

Büro Emekçileri Sendikası (BES) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde “Çalışırken yoksullaşmaya, emeklilikte sefalete hayır” isimli bir basın açıklaması düzenledi. BES Ankara 1 Nolu Şube Başkanı Ercan Erdoğan burada konuştu. SGK’nin bir şirket gibi yönetilerek toplumunun sırtından kar elde etmeye kalktığını savunan Erdoğan, “Toplumun yarısı gerçek bir güvenceden yoksundur. İktidarın politikaları emekli aylıklarını asgari yaşam standartlarının altına itmiştir” diyerek taleplerini şu şekilde açıkladı: “Seyyanen zam dahil tüm ödemeler emekliliğe yansıtılmalıdır. Aylık bağlama oranı yeniden yüzde 75'e çıkarılmalıdır. En düşük emekliyi aylığı çalışan en düşük memur maaşından az olmamalıdır. 3600 ek gösterge ayrım yapılmaksızın tüm kamu emeklerine yapılmalıdır.”

‘BEDEL SEÇİM SANDIKLARINDA’

Sonrasında BES Genel Başkanı Özer Avanaş söz aldı. İktidarın 2026-2035 dönemini ‘Aile ve Nüfus 10 Yılı’ ilan ettiğini anımsatan Avanaş, “3 çocuk isteniyor ama bebek bezinden yüzde 10 KDV alınmaya devam ediliyor. Bizler her gün alışveriş yaptığımızda dolaylı vergileri ödemeye devam ediyoruz. İktidar her seferinde ekonominin büyüdüğünden bahsedip bize büyümeden refah payı vermiyor. Bugün en iyi ücret alan kamu çalışanı yoksulluk sınırı altında ücret alıyor. Seçimde oy isterken verdiğiniz vaatleri yerine getirin. Taleplerimizi görmezden gelmenin bedelini seçim sandıklarında ödeyeceksiniz” ifadelerini kullandı.