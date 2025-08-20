Emekçilerden Erdoğan'a zam tepkisi... 'Külliyeden bizim sesimizi duymuyor'

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, iktidarın memura verdiği 2026 için yüzde 11 artı 7, 2027 yılı için yüzde 4 artı 4 ve 1000 TL’lik taban aylık artışını içeren zam teklifini protesto etmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde açıklama yaptı.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak 8’inci Dönem Toplu Sözleşme masasında Türkiye'nin 3’üncü büyük konfederasyonu olarak yer aldıklarını belirten Genel Başkan Orhan Yıldırım şunları söyledi:

“Burada yaptığımız görüşmelerde Çalışma Bakanı’na kendisi yetkili değilse, Maliye Bakanı yetkili ise karşımıza o zaman Çalışma Bakanı değil Maliye Bakanı’nın oturması gerektiğini ilettik. Kendisi de bunu Maliye Bakanı’na ileteceğini iletti. Gelin görün ki 3’üncü toplantıda Maliye Bakanı da başka bir yetkili de yoktu. 4 milyon kamu emekçisi ve 2.5 milyon kamu emeklisi ile beraber 25 milyon yurttaşın beklediği 8’inci Dönem Toplu Sözleşme sürecinde hükümet kendi yarattığı krizle kamu emekçilerini başbaşa bırakmıştır.”

"ÖNCEKİ DÖNEM HAKEM HEYETİNE YAPILAN BAŞVURULARIN SONUÇLARINI HATIRLIYORUZ”

"Önceki dönem hakem heyetine yapılan başvuruların sonuçlarını hepimiz hatırlıyoruz" diyen Yıldırım, "Çalışma Bakanı 3’üncü ve son teklifinde ne önerdiyse hakem heyeti de aynı teklifi olumlu olarak bulup, üzerinde oynama bile yapmadan onu kabul ediyor. Cumhurbaşkanı tarafından 11 kişilik hakem heyetinin 7 kişisi bizzat atanınca oradan Çalışma Bakanı’nın teklifinin dışında başka bir rakam beklemek mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

Hakem Heyeti'ne başvurmak dışında başka bir yolun her zaman mümkün olduğunu dile getiren Yıldırım, “Tek çare, tek çözüm sadece hakem heyetinin gün boyunca yapacağı görüşmelere kilitlenip en sonunda da aynı rakamları tekrar duymak ve tepki göstermek değildir" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendileri ile görüşüp seslerini duymaması halinde Cumhurbaşkanlığı önünde eylem yapacaklarını söyleyen Yıldırım, “Sayın Cumhurbaşkanı belli ki şu anda oturmuş olduğu külliyeden bizim sesimizi duymuyor. Cumhurbaşkanı bizim sesimizi duymazsa Cumhurbaşkanı’nın duyacağı yere yani külliyeye gidip orada 25 milyon emekçinin bütün sorunlarını onun duyacağı şekilde kamuoyunun önünde ileteceğiz” şeklinde konuştu.