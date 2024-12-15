Emekçilere grev yasağı

Yayınlanma: 15.12.2024 - 12:18

Güncelleme: 15.12.2024 - 12:18

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’yla (MESS) yürütülen toplu iş sözleşme görüşmelerinde önerilen yüzde 40 zam teklifi üzerinde anlaşma sağlayamayan Birleşik Metal-İş Sendikası; GridSolutions, Hitachi Energy, Schneider Elektrik ve Arıtaş Kriyojenik fabrikalarında greve çıktı.

İnsanca ücret talepleri gelene kadar direnişlerini kademeli olarak sürdürmekte kararlı olan işçiler, Cumhurbaşkanı Kararı eliyle engellendi. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kararda, emekçilerin eylemlerinin “milli güvenliği bozacak nitelikte” olduğu belirtilerek grevler 60 gün ertelendi. Sendikalar ve işçiler alınan erteleme kararına tepki gösterdi.

'EMEKÇİNİN MÜCADELESİ ES GEÇİLİYOR'

Birleşik Kamu-İş Genel Sekreteri Özgür Aras, Birleşik Metal-İş Sendikası’nın grevlerini desteklediklerini belirterek “Grevlerin Cumhurbaşkanı tarafından 60 gün süreyle ertelenmesi hükümetin aslında sermayeyle beraber hareket ettiğini gözler önüne sermektedir. Bugün emekçiden değil de sermayeden yana tavır alan bir hükümetle karşı karşıyayız” dedi.

Grev hakkının önemine değinen Aras, “Ekonomik krizden geçmekte olan ülkemizde, işçilerin insanca ve onurlu bir yaşam uğruna, haklarını almak için başlattıkları mücadelelerini es geçmek ve sermayeden taraf olmak kabul edilemez.

Grev hakkı bizim olmazsa olmazımızdır. Her alanda gelen zamlarla işçinin, memurun ve kamu emekçisinin geçinebilecek durumu kalmamıştır. Ayrıca grev hakkı son noktadır. Hakkınızı almak için bir mücadele yürütürsünüz, bu doğrultuda gerekli görüşmeleri yapar ve uğraşırsınız. Burada grev son kozumuzdur. Siz bu kozu, yani hakları için eylem yapmayı işçilerin elinden alırsanız bunu kabul edemeyiz. Grevi 60 gün sonraya ertelemek, emekçinin içinde bulunduğu durumu görmezden gelmek demektir” ifadelerini kullandı.