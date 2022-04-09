Emekçiye kulak tıkayan iktidar müteahhitleri ikiletmedi: Torba teklif kabul edildi

09 Nisan 2022 Cumartesi, 04:00

Tam ismi “Hazine’ye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve KDV Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” olan “torba teklif” önceki gece yarısı TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Son günkü görüşmelerde AKP ve MHP’nin önergesiyle, “müteahhitlere ek fiyat farkı verilmesi” sağlandı. Kamu İhale Sözleşmeleri Yasası’na eklenen “ek fiyat farkı veya sözleşmelerin feshi” başlıklı geçici maddeye göre, 1 Nisan’dan önce ihale edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin TL üzerinden yapılan ve devam eden sözleşmelerde, 1 Ocak’tan sonra gerçekleştirilen kısımlar için ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunanlarda fiyat farkı tutarı oransal olarak artırılabilecek. İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunmayanlar ile hüküm bulunmakla birlikte sadece girdilerin bir kısım için fiyat farkı hesaplananlarda ise hesaplanmayan kısımlar için de fiyat farkı verilebilecek.

HÜKÜM ARANMAYACAK

1 Ocak-31 Mart arasında gerçekleştirilen kısımlar için ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, 1 Temmuz 2021-31 Mart 2022 arasında ihalesi yapılan işlerde ihale tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeks, 1 Temmuz 2021’den önce ihale edilen işlerde 2021 hazirana ait endeks temel endek olarak kabul edilecek. Sözleşme fiyatları kullanılarak yüklenicinin başvurusuyla sözleşmesine göre hesaplanan farka ek olarak ek fiyat farkı verilecek. 1 Nisan’dan önce Kamu İhale Yasası’na göre ihale edilen yapım işlerine ilişkin TL üzerinden imzalanan sözleşmelerde, 1 Ocak-31 Mart arasında iş programına göre gerçekleştirilemeyen iş miktarı için süre uzatılabilecek.

"TEMİNAT İADE" HAKKI

1 Ocak’tan önce Kamu İhale Yasası’na göre ihale edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin TL üzerinden yapılan sözleşmelerden, gerçekleşme oranı ilk sözleşme bedelinin yüzde 15’ine kadar olanlar yüklenicinin başvurusu üzerine feshedilip, tasfiye edilebilecek. Sözleşmenin feshi halinde yüklenici hakkında fesihten kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmayacak. Yüklenicinin teminatı da iade edilecek. Bu durumda fesih tarihine kadar gerçekleştirilen imalatlar dışında idareden herhangi bir mali hak talebinde bulunulamayacak. Fesihnamelerden damga vergisi alınmayacak. Feshedilen sözleşmelere konu edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, yeniden ihale edilecek.

Hesaplama yöntemleri, başvuru ve onay süreleri, fiyat farkı, süre uzatımı, sözleşmenin feshine dair bütün düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek. Öğrenci taşıma ve öğle yemeği hizmet alımlarına ilişkin sözleşmelerin 1 Ocak ile 30 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen kısımları için de ek fiyat farkı verilecek. Bu konuda yetki Milli Eğitim Bakanlığı’nda olacak.

TMB’DEN ERDOĞAN’A ÇAĞRI

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, düzenlemeyle getirilen tasfiye hakkı için projelerde öngörülen yüzde 15 ilerleme oranının mevcut ihtiyaca yanıt vermekte yetersiz olduğunu savunarak, şunları kaydetti:

“Düzenleme kapsamında tatmin edici bir fiyat farkı uygulaması ile zaten son çare olan tasfiyeye gerek kalmayabilecek. Çok sayıdaki kamu müteahhidinin ayakta kalabilmek adına ümidi, Cumhurbaşkanımız tarafından belirlenecek fiyat farkı çözümüne kalmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın, mevcut artışlar ve devam etmekte olan enflasyonu göz önünde bulunduran bir değerlendirme ile bu oranları karşılayacak bir fiyat düzenlemesini takdir etmelerini tüm sektör adına diliyorum.”