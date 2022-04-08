Torba yasa teklifi müteahhitleri de memnun etmedi
Kamuya iş yapan yüklenici firmaların mağduriyetinin giderilmesi için TBMM'de görüşülen torba yasa teklifine eklenen düzenleme müteahhitleri memnun etmedi. Müteahhitler Birliği Başkanı M. Erdal Eren, “Düzenlemeyle getirilen tasfiye hakkı için projelerde öngörülen yüzde 15 ilerleme oranı, mevcut ihtiyaca cevap vermekte yetersizdir” dedi.
Kamuya iş yapan müteahhitler, artan maliyetler karşısında iş yapamaz hale geldiklerini belirterek hükümetten bir an önce dinamik fiyat farkı ödemesi, süre uzatımı, koşulsuz ve cezasız tasfiye hakkı talep etmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de mağduriyetin giderilmesi için düzenleme yapılacağı sözünü vermişti.
TBMM'de görüşülen torba yasa teklifine, AKP ve MHP’nin ortak önergesiyle müteahhitlere fiyat farkı verilmesine ilişkin düzenleme de eklendi.
Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı M. Erdal Eren, “Müteahhitlerin umudu, yeni fiyat farkı ile gelecek çözüme kaldı” başlığıyla bugün yaptığı yazılı açıklamada, bu teklifin yetersiz olduğunu belirtti.
Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren
Eren, açıklamasında şunları kaydetti:
"ŞUBATTA YAPILAN DÜZENLENE EKONOMİK SIKINTILARI GİDERMENİN ÇOK UZAĞINDA KALMIŞTI"
- Müteahhitlerin inşaat malzemelerinde öngörülemez biçimde yükselen maliyetleri nedeniyle zor durumda kalması üzerine kamu projeleri için 24 Şubat 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ek fiyat farkı düzenlemesi, sektörün içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları gidermenin çok uzağında kalmıştı.
"SAVAŞ İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN SORUNLARINI DAHA DA ARTIRDI"
- Ukrayna’da yaşanan savaş ile girdi maliyetlerindeki artışın katlanarak devam etmesiyle inşaat sektörünün bu sorunu daha da artarken TBMM’de görüşülmekte olan torba yasaya bir önergeyle eklenen madde ile kamu projeleri için yeni fiyat farkı ve tasfiye hakkı getirildi.
"TASFİYE HAKKI İÇİN ÖNGÖRÜLEN YÜZDE 15 İLERLEME ORANI İHTİYACA CEVAP VEREMEZ"
- Düzenlemeyle getirilen tasfiye hakkı için projelerde öngörülen yüzde 15 ilerleme oranı, mevcut ihtiyaca cevap vermekte yetersizdir. Bununla birlikte, bu düzenleme kapsamında tatmin edici bir fiyat farkı uygulaması ile zaten son çare olan tasfiyeye gerek kalmayabilecektir.
"KAMU MÜTEAHHİDİNİN AYAKTA KALABİLMESİ İÇİN FİYAT FARKI VERİLMELİDİR"
- Çok sayıdaki kamu müteahhidinin ayakta kalabilmek adına ümidi, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından belirlenecek fiyat farkı çözümüne kalmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın, mevcut artışlar ve devam etmekte olan enflasyonu göz önünde bulunduran bir değerlendirme ile bu oranları karşılayacak bir fiyat düzenlemesini takdir etmelerini tüm sektör adına diliyorum.
"TEMEL GİRDİ MALİYETLERİ SON DERECE KRİTİK BİR HAL ALMIŞTIR"
- 2022 yılının ilk çeyrek döneminde, maliyet yükünün yanı sıra sert mevsim koşullarının da olumsuz etkisi izlendi. Yılın geri kalanı için, en büyük yansıması emtia fiyatlarındaki yükseliş olan Ukrayna savaşı sektörün hem yurt içi hem de yurt dışı projeleri üzerinde büyük belirsizlik ve riskler oluşturdu. Sektörde büyümeye dönüş için, inşaat yatırımlarında canlanmaya ve öngörülemez düzeyde artan girdi maliyetlerinin yarattığı sorunun çözümüne ihtiyaç duyulmaktadır. İnşaat yatırımlarında 2021 yılının ikinci çeyrek döneminde moral olan artış, sonraki çeyreklerde yerini gerilemeye bırakmış ve sektörel yatırımlar geçen yılın sonunda yüzde 8 oranında daralmıştır. Maliyet artışlarında özellikle 2021 yılında tablo ağırlaşmış, sektörün ana girdilerinde yüzde 150 düzeyine varan fiyat artışlarının yaşandığı hesaplanmıştır. Bu yıl da süren artışlar kapsamında fiyatlar, Aralık 2021’e oranla şubat ayında ve mart ayı başında sırasıyla inşaat demirinde yüzde 4,5 ve yüzde 29,5, motorinde yüzde 45,4 ve yüzde 66,5, bitümde yüzde 11,7 ve yüzde 18,6, çimentoda ise yüzde 26 ve yüzde 50 oranında yükselmiştir. Dolayısıyla sektörde önceki aylarda da salgının etkileri ve döviz kurundaki gelişmelerle birlikte oldukça artmış olan temel girdi maliyetleri, yaşanmakta olan savaş ile birlikte son derece kritik bir hal almıştır.
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