Yeni sürece ilişkin eleştirileri sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye “hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamalarıyla tutuklanan emekli Albay Orkun Özeller'in tutukluluğuna itiraz edildi.

Emekli Albay Orkun Özeller’in avukatı Doğukan Kozan, tutukluluğa itiraz dilekçesi öncesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'yetkisiz' olduğunu belirten yetkisizlik dilekçesi de sunduklarını belirtti.

"HAYRETLE İZLİYORUZ"

Avukat Kozan, şunları söyledi:

"Müvekkilimiz PKK terör örgütünün teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın TBMM’ye çağırılmasını, ona 'kurucu önder' denilmesini ve ona 'umut hakkı'ndan bahsedilmesini ağır bir şekilde eleştirdiği için, ifade hürriyetini kullandığı için bugün tutuklu durumdadır.

Tutukluluğa itiraz dilekçesi öncesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yetkisiz olduğunu belirten yetkisizlik dilekçesi de sunduk. Ne suçun işlendiği yer ne mağdurun ikameti ne de şikayet olunanın ikameti İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olmamasına rağmen bugün bu soruşturmanın buradan yürütülmesini hayretle izliyoruz."