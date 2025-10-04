Emekli Albay Özeller’e haber verilmeden Silivri’ye nakil

Çözüm sürecine ilişkin eleştirileri sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye “hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamalarıyla 17 gündür tutuklu bulunan Emekli Albay Orkun Özeller, Silivri’de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü, 9 Nolu L Tipi Cezaevi’ne nakledildi. Öte yandan nakil işleminin Özeller’in avukatı ve ailesi haberdar edilmeden yapıldığı ortaya çıktı.

Müvekkilinin önceki gün sabah 6’da nakil için Ordu Cezaevi’nden çıkarıldığını belirten avukat Doğukan Kozan, “Nakil sırasında tuvalet ihtiyacı için bile izin verilmedi. Yemek molasında bir bardak çay bile verilmemiş.

Kendisi şu an B-35 koğuşunda bırakın televizyonu, saat bile olmayan bir yerde tek başına kalıyor” ifadelerini kullandı.

Özeller’in “Bana düşmanlarımın yapamadığını idareciler Türk askerine yaptırdı” dediğini vurgulayan Kozan, sözlerine şöyle devam etti:

“Ne düşünmemiz isteniyor? Ordu’da oryantasyon bitti, müvekkil Silivri’ye mi hak kazandı diyelim? Dosyanın İstanbul ile ne kadar ilgisi varsa Silivri’yle de o kadar var. Özeller bir Türk subayı olarak dik durmaya devam edecek.”