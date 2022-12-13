Emekli amiraller son savunmalarını yapıyor! Cumhurbaşkanlığı avukatı tamamının cezalandırılmasını istedi

13 Aralık 2022 Salı, 17:36

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne sahip çıktıkları bir açıklamayla cübbeli-sarıklı amiral olayına tepki gösteren emekli amirallerin yargılanmasına devam edildi. Davanın tek müştekisi olan Cumhurbaşkanlığı’nın avukatı, Savcı’nın esas hakkındaki mütalaasında 81 isim için beraat kararı istemesine itiraz ederek tüm sanıkların cezalandırılmasını istedi. Duruşmayı takip eden Gazeteci Müyesser Yıldız, Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ’ın da duruşmayı izlediğini belirterek, “Davanın tek müştekisi olan Cumhurbaşkanlığı’nın avukatı, mahkemeye bir dilekçe verip esas hakkındaki mütalaada 91 sanık için beraat istenmesine iştirak etmediklerini bildirdi” ifadelerini kullandı.

İHSASI REY TARTIŞMASI

“Davaya konu olayların gelişimi, toplanan deliller ile duruşmadaki gözlemlerimiz de dikkate alınmak suretiyle sanıkların kötü niyetli olduklarının açıkça ortaya konulduğu kanaatindeyiz” ifadelerini dilekçesinde kullanan Cumhurbaşkanlığı’nın avukatının, amirallerin cezalandırılmasını istedi.

Müyesser Yıldız’ın aktardığına göre, bazı sanıkların avukatı Ahmet Erdoğan Yargıtay ve Danıştay’ın amiraller hakkında yaptığı açıklamaların 'ihsası rey' olduğuna dikkat çekti. Yıldız, Erdoğan’ın “Biz şimdi İstinaf’a, Yargıtay’a nasıl gideceğiz?” diye sorduğunu aktardı.

Cezalandırılması istenen sanıklardan Dr. Arif Vehbi Alpman, “77 yaşında ve 53 yıllık bir tıp doktoru olarak darbe ile ilişkilendirilmem dünyada hiç kimsenin kabul edemeyeceği bir suçlamadır.” dedi.

“TARİKATLAR HER TÜRLÜ KÖTÜLÜKTE YARIŞMAKTA”

Duruşmanın yarın da devam edeceğini belirten Müyesser Yıldız, sanık avukatlarından Ahmet Gürcan Orhan'ın, emekli amirallerin takkeli, cübbeli amirale tepkisini açıklarken, “Daha birkaç gün önce dahi tarikatlar her türlü kötülükte yarışmakta iken…” ifadelerini kullanarak 6 yaşındaki çocuğun "evlendirilmesine" atıfta bulunduğunu aktardı.