Emekli asker 40 yıllık eşini öldürüp yaşamına son verdi

26 Ekim 2021 Salı, 16:20

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, 62 yaşındaki Erol İnal, Adana'da yaşayan oğlu 58 yaşındaki Eray İnal'ı telefonla arayarak, "Biz gidiyoruz, hakkınızı helal edin" dedikten sonra, 40 yıllık eşi Ülker İnal'ı tabancasıyla vurarak öldürdü. İnal, daha sonra aynı silahla kendini vurdu.

Oğlu Erol'un amcası ve komşularına haber vermesi üzerine eve gelen akrabaları, İnal çiftinin cansız bedenini buldu. Akrabalarının polis ve ambulansa ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çiftin cenazesi, otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

"HİÇBİR SORUNU YOKTU"

İnal çiftinin komşusu Celal Yıldırım, 8 senedir aynı binada oturduklarını belirterek, "Bizim için çok değerli insanlardı. Maddi ve manevi hiçbir sıkıntıları yoktu. Komşularıyla çok iyi geçinen insanlardı. Bütün komşuları çok severdi. Evli bir oğlu ve torunu vardı" dedi.

Komşularından Rüştü Baştuğ ise Erol İnal'ın emeklilikten sonra evinde öğrencilere müzik kursu verdiğini söyleyerek, "Saz, keman gibi birçok enstrüman çalıyordu. Aynı zamanda oturduğu binanın yöneticisiydi. 25 yıllık komşumuzdu. En ufak maddi ve manevi bir sorunu yoktu. İntihar edecek bir adam değildi, anlayamadık biz de. Oğlu ve kardeşini aramış, 'Biz gidiyoruz, hakkınızı helal edin' demiş. Oğlu da bizlere haber verdi. Gittik kapı kilitli. Daha sonra kardeşi geldi, kapıyı açtı. Kendisi de hanımı da yerde yatıyor. Dün çocuklara demiş, 'Ben cenazeye gidiyorum, akşama geç gelirim.' Namaza giderken selam verirdi, namazdan çıkınca selam verirdi. Anlayamadık, şaşkınız" diye konuştu.