Emekli asker, düğünde açılan ateşle yaşamını yitirdi

Amasya'da bir köy düğününde emekli asker Mehmet Çelik (53), havaya ateş etmek isteyen S.Ç.'nin (46) silahından çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 04.06.2023 - 13:10
Emekli asker, düğünde açılan ateşle yaşamını yitirdi
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Kuzgeçe köyünde önceki akşam bir yakınının düğüne katılan emekli Piyade Uzman Çavuş Mehmet Çelik, havaya ateş etmek isteyen S.Ç.'nin tabancasından çıkan kurşunun göğsüne isabet etmesi sonucu yaralandı.

KURTARILAMADI 

Ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 3 çocuk babası Çelik, kurtarılamadı. 

S.Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. 


Asker

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