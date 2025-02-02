Emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok’tan ‘teğmenler’ tepkisi: 3 isim verdi, ‘sırtımızı döneceğiz’ dedi!

Yayınlanma: 02.02.2025 - 18:49

Güncelleme: 02.02.2025 - 18:50

Teğmenler Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Serhat Gündar, Deniz Demirtaş, Batuhan Gazi Kılıç ile alay komutanı vekili Albay Alper Topsakal Tabur Komutanı Yarbay Halit Türkoğlu ve Bölük Komutanı Binbaşı Murat Öztürk’ün TSK ile ilişiği kesildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Beş teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma cezası verildi" denildi. Teğmenlerin avukatları ise hukuki mücadelelerini sürdüreceklerini duyurdu.

Emekli askeri hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, teğmenlerin TSK’dan ihraç edilmesinden sonra sorumluluğu olduğunu düşündüğü 3 yetkili isim için “Gördüğümüzde sırtımızı döneceğiz” açıklaması yaptı.

Albay Ahmet Zeki Üçok, şunları yazdı:

“Milli Savunma Bakanı Yaşar GÜLER, Genelkurmay Başkanı Org.Metin GÜRAK, Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Serdar BAYRAKTAROĞLU, Mustafa Kemal’in askeri teğmenlerimize sahip çıkmadığınız için; Sizleri gördüğümüzde #SırtımızıDöneceğiz”