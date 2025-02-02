‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ diyen teğmenlerin ihracına muhalefetten tepki: Kinle hareket ediyorlar

Yayınlanma: 02.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 02.02.2025 - 04:03

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Ali Demir, konuya ilişkin Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede “An itibarıyla gerekçeli karar açıklanmadı. Avukatlarına da tebligat yapılmaksızın basın yayın organlarında haberler yayımlandı. Gerek muhataplarına gerek vekillerine gerekçeli kararın tebliğinin yapılması gerekiyor hukuken. Disiplin hukuku ve ceza yargılaması, dış dünyadan gelen fiili eylemlerle yargılama yapması gerekiyor” dedi.

Daha önce yeminin defalarca okutulduğunu anımsatan Demir, “2023 yılında subaylık andını kaldırmışlar. Hangi gerekçeyle kaldırıldı? Normalde mesleğin başındaki teğmenimize ceza verilmez. Bizler böyle askerlik hizmeti ederek bugünlere geldik. TSK’den çıkarılmak çok ağırdır” diye konuştu.

‘ORANTISIZ BIR CEZA’

Yİ Parti Milli Güvenlik ve Göç Politikaları Başkanı Cenk Özatıcı da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Kültürel hegomonyamızı kuramadık” sözlerini anımsatarak “Gerçekten de kültürel hegomonyalarını inşa edemediler. Bunun garezi, kin ve nefretiyle hareket ediyorlar. Fakat sadece bizim Atatürkçü teğmenlerimiz tasfiye edilmiyor. Gazetecileri, televizyon kanallarını da tasfiye diyorlar. Türkiye hızla bir yarı otoriter rejimden tam otoriter rejime geçiyor. İktidara geldiğimiz ilk gün, kahraman teğmenlerimize şerefli üniformalarını iade edip, onları ihraç eden zihniyeti ordumuzdan tasfiye edeceğiz” ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da yaptığı sosyal medya paylaşımında “Evet, disiplin askerliğin olmazsa olmaz şartıdır. Ancak, beş genç teğmenin resmi tören bittikten sonra yaptıkları ayrı bir yemin nedeniyle ihraç edilmeleri orantısız bir cezadır. Gurur duyulacak bir başarı, adaletsiz bir cezayla yok edilmiştir” tepkisini gösterdi.