Emekli askeri hâkimin önceki aylarda da askeri sosyal tesise girmesi engellenmişti: Üçok’a askeri sağlık ocağı yasağı

Kumpas davalarda 4 yıl 10 ay hapis yatan, geçtiğimiz aylarda askeri sosyal tesislerine girişi yasaklanan emekli askeri hâkim Ahmet Zeki Üçok’un şimdi de sağlık ocağına girişi yasaklandı.

İlaçlarını almak için Fenerbahçe Orduevi içinde bulunan sağlık ocağına girmek isteyen Üçok, yasaklı olduğu sosyal tesislere girmeyeceğini belirttiği halde içeri alınmadı.

Cumhuriyet’e konuşan ve kalbinde beş stent bulunduğunu belirten Üçok, “Kalp hastasıyım. Raporla alınan ilaçlarımı askeri sağlık ocağından alıyordum. Orduevi nizamiyesindeki görevli askere sosyal tesislere girmeyeceğimi, sosyal tesislerden uzakta bulunan sağlık ocağından ilaçlarımı alacağımı söyledim. Bir telefon trafiği yaşandı ve 15 dakika sonra içeri alınamayacağım belirtildi” dedi.

Hakkında hiçbir karar yokken de geçen yıl Gelibolu Orduevi’ne girişinde sorun yaşandığını aktaran Üçok, “Normalde dilekçe verilir ve kısa sürede dönülür. Bana yaklaşık 15 gün sonra onay verildi. Çünkü izin verilip verilmemesi Milli Savunma Bakanlığı’na resmi yazı ile sorulmuş” dedi.

DANIŞTAY’A DAVA AÇTI

Üçok, yaşananlara “PKK’lilerle çatıştığımızda yaralanan terörist bile asker hastanesinde tedavi edilir. Esir alınan düşman askeri yaralıysa tedavi edilir. Bana yapılan düşman hukukundan bile öte. TSK’ye 42 yıl hizmet ettim. Yasak, kantinlerle ilgili bir yönetmelikteki maddeye dayandırılıyor. Yönetmelik kanuna dayandırılmak zorunda. Oysa burada kanuni bir dayanak yok. İlgili maddenin iptali için Danıştay’a dava açtım” diyerek tepki gösterdi.

Üçok’a, gazetemizin yazarı Barış Terkoğlu’nun 21 Nisan 2025 tarihli “Hava Kuvvetleri’nde turpun büyüğü” yazısındaki görüşü sonrası askeri sosyal tesislere giriş yasağı getirilmişti.