Emekli başmüfettişten belediye soruşturmalarına yönelik değerlendirme: ‘Operasyonlar hatalı olacaktır’

Emekli mülkiye başmüfettişi Mahmut Esen; Cumhuriyet’e yürütülen operasyonları değerlendirdi.

'MAL BİLDİRİMİ TALEBİ'

Esen; belediyelerin mali denetim ve denetimlerin kesin hükme bağlanmasının anayasaya göre Sayıştay’ın sorumluluğunda olduğunu belirterek “Sayıştay’ın mali faaliyet, karar ve işlemlerini denetimleri sırasında kamu davası açılmasını gerektiren ve/veya suç teşkil eden fiillerin Sayıştay Başsavcılığı’nca cumhuriyet savcılığına gönderilmesi gerekmektedir. Bunları dikkate almadan yapılacak operasyonlar; noksan, hatalı ve yanlı olacaktır” dedi.

Esen ayrıca içişleri bakanlığının denetim görevlerince belediyelerin denetimlerinin de yapıldığını belirterek, “İçişleri bakanlığı denetim elemanları haksız edinildiği iddia edilen malvarlığının araştırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlardan bilgi ve belge isteyebilmekte, şüpheli ve yakınlarından mal bildiriminde bulunmalarını da talep edebilmektedir. İçişleri Bakanlığı denetim elemanları aracılığıyla belediyelerin idari işlemlerinin ön incelemesi sırasında kamu zararı tespit edilmesi halinde ilgililerden tahsili için gerekli yasal süreç başlatılmaktadır. Diğer taraftan İçişleri Bakanlığı’nın Sayıştay’ın görev alanına giren belediyelerin mali faaliyet, karar ve işlemlerinin denetimi konularında özel denetim yetkisi de bulunmaktadır. Belediyelerde mali yönetim ve kontrol sisteminin zaafa uğradığı, yolsuzluk, kamu zararına yönelik emarelerin ortaya çıkması hallerinde cumhurbaşkanı onayı üzerine, belediyelerin tüm mali harcamalarının teftişi yapılabilmektedir” ifadelerini kullandı.