Emekli Büyükelçi Süha Umar, Rusya’nın savaş gemisi kararını değerlendirdi
Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla Montrö Boğazlar Sözleşmesi, uluslararası gündemin önemli bir tartışma konusu oldu. Emekli Büyükelçi Süha Umar, Rusya'nın boğazlar üzerindeki hamleleri değerlendirdi.
Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açmasından sonra Türkiye, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni “krizin tırmanmasının önüne geçeçecek şekilde” kullanacağını açıkladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önce sözleşmenin 19. maddesi uyarınca savaş hali gerekçesiyle Rusya ve Ukrayna’nın savaş gemilerinin boğazlardan geçemeyeceğini söylemiş, daha sonra kıyıdaş olan ve olmayan tüm ülkeleri boğazlardan savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardıklarını açıklamıştı.
Çavuşoğlu, Rusya’nın 27-28 Şubat tarihleri için dört savaş gemisinin boğazlardan Karadeniz’e geçeceğini Türkiye’ye bildirdiğini de belirterek “Bunlardan üç tanesi Karadeniz’deki üslere kayıtlı değildi, savaş durumunda geçiş hakkı yoktu. Rusya’ya ‘Bunları göndermeyin’ diye söyledik. Rusya da bu gemilerin boğazdan geçmeyeceğini söyledi. Biz de Montrö’ye taraf olan tüm ülkelere ‘Rusya böyle bir talebini geri çekti’ diye bildirimde bulunduk” bilgisini paylaştı.
"TÜRKİYE AÇISINDAN KAZANIM"
Konuyla ilgili Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan emekli Büyükelçi Süha Umar, “Rusya, bir gemisini geçirebilecek durumdayken hiçbirini geçirmemiş. Bunun bir anlamı var. Rusya, ‘Hakkımız olmasına rağmen gemimizi geçirmedik, buna başka kimse teşebbüs etmesin’ mesajı vermek istiyor olabilir. Bu mesaj, Türkiye’nin de elini rahatlatan bir mesaj. Bunun gerekçesi gayet açık. Montrö sadece Türkiye için değil, başta Rusya olmak üzere Karadeniz kıyısındaki tüm ülkelerin güvenliği için önemli bir sözleşme. Nitekim Rusya bu hareketiyle bu duruma işaret ediyor. Tüm tartışmaları bırakıp Türkiye’nin isteğine uyarak ‘Montrö’yü tartışmaya açmayalım’ mesajı veriyor. Bu, Türkiye açısından büyük bir kazanım” dedi.
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