Emekli Büyükelçi Tugay Uluçevik 'Yunanistan' açıklaması: 'Fidan’ı diyalog arayışı için çağırmadılar'

Yayınlanma: 29.08.2024 - 14:13

Güncelleme: 29.08.2024 - 14:13

Emekli Büyükelçi Tugay Uluçevik, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları gayrı resmî toplantısına ( Gymnich) diyog arayışı için değil, Türkiye’nin Kıbrıs konusundaki pozisyonunu yumuşatmak için davet edildiğini söyledi.

Emekli Büyükelçi Tugay Uluçevik, sosyal medya hesabından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Belçika’nın Başkenti Brüksel’de gerçekleştirilen Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları gayrı resmî toplantısına ( Gymnich) katılmasına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın AB’nin davetini ‘Türkiye ile diyalog arayışı’ olarak değerlendirdiğini belirten Uluçevik, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Baş Sözcüsü Peter Stano, Kıbrıs meselesinin toplantıdaki müzakerelerin ayrılmaz bir parçası olacağını açıkladığını söyledi. Stano’nun, “Sorunlar arasında AB ile Türkiye arasındaki ilişkiler de yer alıyor ve bunun çok önemli bir kısmını da elbette Kıbrıs meselesi ve Türkiye'nin Kıbrıs konusunda nasıl davrandığı teşkil edecektir...AB’nin tutumu çok net bir şekilde belirlenmiştir. Bu tutum kısa bir zaman önce Avrupa Konseyi'nin Nisan ayındaki sonuçlar Bildirisi’nde ve önerdiğimiz stratejide de ifade edilmiştir” sözlerine yer veren Uluçevik, Bakan Fidan’ın toplantıya davet edilmesinin amacının ‘diyalog arayışı’ olmadığını ifade etti.

‘BİZE VERİLEN SÖZLER TUTULMADI’

Uluçevik, “Başta BM Güvenlik Konseyi ve içinde Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin de yer aldığı AB, KKTC’ni ve Türkiye’yi Kıbrıs uyuşmazlığında yönelmiş oldukları “egemen eşitlik temelinde iki devletli çözüm” hedefinden ve KKTC’nin resmen tanınması talebinden vazgeçirme kararlılığı içinde ellerindeki kozları Türkiye’ye karşı kullanma kararlılığı içinde görünmektedirler. Başta AB olmak üzere milletlerarası camianın önde gelen aktörleri bize verdikleri ve bizim de inandığımız sözlerin hiç birisini tutmadı. Aradan tam 20 sene 4 ay, 4 gün geçti. Bakınız, AB’nin Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Baş Sözcüsü sıfatını taşıyan Peter Stano isimli Slovakya’dan bir kişi 10 Haziran 2024 günü Brüksel’de görüştüğü bir grup Türk basın mensubuna, diğer hususlar meyanında şunları ifade etmiş: ‘Kıbrıs konusu Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin gelişmesinde başlıca engeldir. Blokla (AB) ilişkilerin tekrar rayına oturması için Türkiye Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanımalıdır.’ Türkiye ile Yunanistan arasında sürdürülmesine çalışılan sözde yumuşak havadan bilistifade Türkiye’nin Kıbrıs konusundaki pozisyonunu yumuşatma emeli güden çevrelerin varlığı da sanırım kuşkusuzdur. Temennim, AB’nin, BMGK’nin ve BMGS’nin Türkiye’yi KKTC’nin “egemen eşitlik temelinde iki devletli çözüm” hedefinden vazgeçirmesi için yapacağı dayatmaların Türkiye tarafından sonuçsuz bırakılmasıdır” ifadelerini kullandı.