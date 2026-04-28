Emekli Büyükelçiler ve Başkonsoloslar Derneği Ata’nın huzuruna çıkacak

Geçtiğimiz ocak ayında kurulan Emekli Büyükelçiler ve Başkonsoloslar Derneği (EBBD), Dışişleri Bakanlığının kuruluşunun 106. yıldönümü olan 2 Mayıs’ta Ata’nın huzuruna çıkacak.

‘HER YIL BİR GELENEK’

Derneğin geçici yönetim kurulu başkanı, emekli büyükelçi Engin Türker, “Her yıl 2 Mayıs’ta Dışişleri mensupları ve emekliler, her vatandaş gibi Atatürk'e saygı ziyaretinde bulunur. Bu kez ilk defa EBBD olarak Dışişleri mensuplarının bu mutad ziyaretini resmi bir törenle yapmak gururunu yaşayacağız. 2 Mayıs Cumartesi günü dernek üyeleri ve diğer Dışişleri Bakanlığı emeklileri Atatürk'ün huzuruna resmi törenle çıkacağız” dedi. Anıtkabir’deki tören cumartesi günü saat 15.30’da başlayacak. Derneğin genel kurulu ise 9 Mayıs’ta yapılacak ve yeni yönetim belli olacak.