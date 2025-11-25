Emekli Gazi Oktay Yıldırım’a TSK’den yasak: Sosyal tesislere girişi yasaklandı

Yasağın konduğunu bugün öğrendiğini belirten Yıldırım, “Yasağın ne zaman konulduğu belli değil. Ancak 2030 yılına kadar askeri tesislere girişim yasaklanmış” dedi.

FETÖ’nün ilk hedef aldığı kişilerden birinin kendisi olduğunu anımsatan Yıldırım, “Ergenekon kumpasının failleri, bu kumpasın ilk çözüm sürecinin yürütülebilmesi için tertiplendiğini defalarca belirtmişlerdi. Türk milletinin bütünlüğü ve Cumhuriyetin niteliklerini hedef alan siyasi ve terörize her faaliyete karşı mücadele ettim” diye konuştu.

"BULUNDUĞUMUZ D ÖNEMDE HUKUK ARAMIYORUZ"

Yıldırım, “Yakın zamanda da bir yobaz saldırıya maruz kaldım. Bu ikinci açılım süreci başladığında da buna karşı durdum. Bir yandan bana yasak konmamasına şaşırıyordum, meğer konmuş, biz yeni fark etmişiz” ifadeleri kullandı. Askeri ve sosyal tesislerin bir kulüp olduğunu ve yasaklama için mahkeme kararı gerektiğini belirten Yıldırım, sözlerini şöyle noktaladı: “Ancak bulunduğumuz dönemde hukuk aramıyoruz. Hukuksuzluğa şaşırmıyoruz. PKK bizi vuramadı. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Türk milletinin bölünmesine izin vermeyeceğiz. Söylediklerimizi söylemeye devam edeceğiz.”