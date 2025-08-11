Emekli hakları için Kemalpaşa’da eylem: 'Bu karanlığı birlikte aşacağız'

Halkevleri Emekli Hakları Meclisi, Kemalpaşa Belediyesi önünden başlayarak meydana kadar bir yürüyüş düzenledi. “Üreten biziz, yöneten de biz olacağız” sloganıyla gerçekleşen yürüyüşün ardından basın açıklaması yapıldı.

“ÖRGÜTLÜ EMEKLİ HAREKETİ ŞART”

Basın açıklamasını Emekli Hakları Meclisi adına Muzaffer Özkan okudu. Özkan, uygulanan politikaların halkı yoksulluğa ve çaresizliğe sürüklediğini belirterek şöyle dedi:

“Halkevci emekliler olarak, ülkemizde uygulanan yağma ve talan politikalarının yaşamımızı çekilmez hale getirdiğini haykırmak için bugün burada sizlerle birlikteyiz. Her sabah kalktığımızda ‘Bunu da mı görecektik?’ diye öfke seline kapılıyoruz. Açlığımızı, yoksulluğumuzu, sağlık ve barınma konusunda yaşadığımız sorunları unuttuk. Ama unutmadığımız bir şey var: Yaşadığımız sorunların kaynağı, sermaye tarafından bizlere dayatılan zam, zulüm, işkence, savaş ve yağma politikalarıdır. Ülkemizde asgari ölçüde düzgün yürüyen bir alan yoktur. Ormanlarımız cayır cayır yanıyor. Sularımız ve meralarımız madenci haydutlar tarafından kirletiliyor. Yüz bin hükümlüyü barındıracak cezaevlerine, dört yüz binin üzerinde hükümlü balık istifi biçiminde tıkılıyor. Emekçilerin, yoksulların ve onurlu insanların aleyhine işleyen yargı ve bürokrasi, günden güne baskısını artırıyor.

"ELİNDE AVUCUNDAKİLERİN UÇTUĞUNU GÖRÜYOR"

Emekliler olarak, geçmişten bugüne yarattığımız değerler, yöneticilerin ve güç odaklarının kasalarına faiz olarak akıtılıyor. İşçiler, emekliler, kadınlar, gençler sadece ayakta kalabilmek, karınlarını doyurabilmek için gece gündüz çırpınıyorlar. Çayda, fındıkta, narenciyede, sütte ve hububatta yoksul halk bir sabah uyandığında elinde avucundakilerin uçtuğunu görüyor. Geçmişten bugüne bu olumsuz gidişata direnen yoldaşlarımız; Fikri Sönmezler, Kazım Koyuncular, Metin Lokumcular, Reşit Kibarlar akıl almaz, insanlık dışı yöntemlerle topraklarından ve sevdiklerinden koparılıyorlar. Fındıklı’da toplumcu belediyeciliği yeşertmeye çalışan Ercüment Cervatoğlu da aynı nedenlerle, sermayenin elleri kirli maşaları tarafından saldırıya uğruyor.

Uzun süredir çalışmalarını yürüttüğümüz Emekli Meclisi örgütlenmesiyle bu tarihsel sorumluluğu yerine getirmeye karar verdik. İlk derlenip toparlanmayı bu topraklardan başlattık. Emeklilerin örgütlenmesi, tabanı mücadeleye katan doğru bir sendikal anlayışla ele alınmadığı için bugünkü dağınıklık ve parçalanmışlık yaşanıyor. Bu parçalı yapılar arasındaki polemiklere taraf olmak yerine, tüm parçaları emeklilerin ortak çıkarları doğrultusunda birleştirecek bir anlayışı uygulamaya çalışıyoruz. Adı sendika olsun ya da olmasın, tüm parçalarla birlikte yürüyeceğimizi ilan ediyoruz. Bugün için emekli arkadaşlarımıza ‘adres’ olarak gösterebileceğimiz bir yapı yoktur. Bu adresi, mücadele içerisinde hep birlikte örgütleyeceğiz.”

“EMEKLİLER BU ÜLKENİN DEĞERLERİNİ YARATTI”

Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk, emeklilerin ülkenin tüm değerlerini yaratan kesim olduğunu belirterek, haklarının derhal verilmesi gerektiğini ifade etti. Merttürk, şöyle dedi:

“Emeklilerin sesinin tüm Türkiye’den duyulmasını istiyoruz. Bu ülkenin bütün değerlerini, işte burada gördüğünüz emekliler üretti. Bu memleketi bu hale getirenler ise emeklilere haklarını vermek zorundadır. Bizler Halkevleri olarak, hep birlikte insanca yaşayabilmek ve insanca bir ücret için, memleketin dört bir yanında halkın hakları için mücadelemizi yükseltiyoruz.”