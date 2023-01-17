Emekli Korgeneral Hasan Kundakçı hayatını kaybetti

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 00:15

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 00:17

Emekli Korgeneral Hasan Kundakçı’nın tansiyon düşüklüğü şikayetiyle gittiği Kavacık’taki özel bir hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Selimiye Camii’nde çarşamba günü düzenlenecek törenin ardından Kundakçı’nın Zincirlikuyu Mezarlığında defnedileceği bildirildi.

Kundakçı'nın 18 Ocak'ta Selimiye Camii'nde düzenlenecek törenle Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.

SEDAT PEKER'İN İDDİALARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Hasan Kundakçı'nın adı son olarak Sedat Peker'in Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı suikastı açıklamasında gündeme gelmişti.

Peker'in iddiaları üzerine konuşan eski özel harekatçı Korkut Eken, Kundakçı’nın “suikastçiye yardım etmek amacıyla” Kuzey Kıbrıs’a gittiğini iddia etmişti.

Eken, o dönem Barış Kuvvetleri Komutanı olan Hasan Kundakçı'nın Mehmet Ağar'dan yardım istemesi üzerine, her ihtimale karşı Atilla Peker'le (Sedat Peker'in kardeşi) Kıbrıs'a gittiğini öne sürmüştü.