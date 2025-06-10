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Emekli öğretmenin acı ölümü: Fenalaşınca kaplıcaya düştü, kurtarılamadı!

Emekli öğretmenin acı ölümü: Fenalaşınca kaplıcaya düştü, kurtarılamadı!

10.06.2025 14:26:00
Güncellenme:
DHA
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Emekli öğretmenin acı ölümü: Fenalaşınca kaplıcaya düştü, kurtarılamadı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaplıcaya gelen emekli öğretmen Hasan Yıldırım (58), fenalaşıp suya düşerek hayatını kaybetti.

Acı olay, saat 12.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Kurşunlu Mahallesi'ndeki doğal termal alanında meydana geldi.

Ailesiyle birlikte geldiği kaplıcaya giren Hasan Yıldırım, bir süre sonra fenalaşarak suya düştü. Ailesi, hareketsiz duran Yıldırım'ı sudan çıkararak durumu sağlık ekiplerine bildirdi. 

KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hasan Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Hasan Yıldırım'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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