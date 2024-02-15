Emekli Orgeneral Saldıray Berk son yolculuğuna uğurlandı
Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren emekli Orgeneral Saldıray Berk son yolculuğuna uğurlandı. Törene, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu da katıldı.
Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski 3. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Saldıray Berk'in cenazesi toprağa verildi.
Berk (76) için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Berk'in cenazesi, kılınan namazın ardından top arabasına konularak askeri tören birliği eşliğinde alandan götürüldü.
Törene, Berk'in ailesinin yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, askeri yetkililer ve silah arkadaşları katıldı.
Berk'in cenazesi, törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.
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