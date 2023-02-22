Emekli Orgeneral Şener Eruygur son yolculuğuna uğurlandı: 'Bozkırı yeşertti'

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 02:00

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 03:54

Eski Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı, eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Şener Eruygur, önceki gün çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Eruygur dün son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Üsküdar’daki Selimiye Camisi’nde düzenlenen askeri törende Eruygur’u ailesi, sevenleri ve silah arkadaşları yalnız bırakmadı.

Milli Savunma bakanı, Genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanlarının katılmadığı törende ev sahipliğini 1. Ordu Komutanı Org. Ali Sivri yaptı. Törende, eski Genelkurmay Başkanı Emekli Org. İlker Başbuğ, eski MGK Sekreteri E. Org. Tuncer Kılın, E. Oramiral Uğur Yiğit, E. Korg. Hayri Güner, E. Tümg. Ahmet Yavuz, E. Tümg. Tarık Özkut, E. Tuğg. Süha Tanyeri, E. Tuğ. Türker Ertürk, Yarbay Ali Tatar’ın eşi Nilüfer Tatar ve ADD yöneticileri ile Halkın Kurtuluş Partisi MYK üyeleri hazır bulundu.

(Eruygur ailesi taziyeleri kabul etti.)



Törende Cumhuriyet’e konuşan Şener Eruygur’un kızı Ayça Eruygur, “Acımız çok büyük, bunu ifade etmek çok zor” derken Eruygur’un eşi Mukaddes Eruygur ise “Hakkında kötü konuşan kimse olmadı. Herkesin gönlünde taht kurdu, çok üzgünüz” dedi.

‘ÖZEL BİR İNSANDI’

Eruygur ile Harp Akademileri’nde beraber öğrenci olduklarını ve çeşitli görevlerde yakın çalıştıklarını belirten eski Genelkurmay Başkanı Org. İlker Başbuğ, “Ergenekon kumpasıyla cezaevine konuldu. Orada talihsiz bir kaza geçirdi. İnşallah adalet bir gün yerini bulacak” diye konuştu. Eruygur ile 1971’de aynı alay grubundaki görevde tanıştıklarını ve sonra da aralarındaki bağın hiç kopmadığını belirten Emekli Korg. Hayri Güner ise “Toprağa çok düşkündü. Belki de TEMA kadar ülkesini ağaçlandırdı” dedi.

“Çok özel bir insandı, inanılmaz bir vatan sevgisi vardı” diyen emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, “Milyonlarca fidanı toprakla buluşturdu, bu alanda büyük eserler ortaya koydu. Hayatının son dönemini hastalıkla geçirdi, çok üzüntülüyüz” ifadelerini kullandı.

(Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ da, törene katıldı.)



Eruygur ile ADD yönetiminde beraber çalıştıklarını söyleyen ADD Danışma Kurulu üyesi Turgut Ünlü, şunları söyledi: “Cumhuriyet mitinglerini örgütlediğimiz dönem sonrası genel başkanımızın başına gelen malum olaylar oldu. İyi bir Kemalistti, sanıyorum ki bugün aramızdan ayrılmasının nedeni, cezaevi döneminde başına gelenlerdi. Mirasına sahip çıkacağız.”

“Sözün bittiği yerdeyiz, hukuksuzluğun geldiği yerdeyiz” ifadelerini kullanan Yarbay Ali Tatar’ın eşi Nilüfer Tatar ise “Ali ile Eruygur Paşa’nın adı beraber anılmıştı. Sözde gizli bir toplantıya Ali’nin aracılık ettiği iftirası atılmıştı. Bunun yalan olduğu ortaya çıkınca Ali’nin ilk tahliyesi olmuştu. Çok duyguluyum. Hukuksuzluk yüzünden Eruygur Paşa büyük sağlık sorunları yaşadı ve bugün de bu yüzden burada. Ancak bu hukuksuzluğun mutlaka geri dönüşü olacak” dedi.