Eski Jandarma Genel Komutanı Şener Eruygur son yolculuğuna uğurlandı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, emekliye ayrıldıktan sonra Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanlığı görevlerinde bulunan emekli Orgeneral Şener Eruygur 81 yaşında hayatını kaybetmişti. Eruygur bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede konuşan İlker Başbuğ ise "Ergenekon kumpasının ilk karşı karşıya kalanlardan biriydi. İnşallah adalet bir gün yerini bulacak" dedi.
İstanbul'da hayatını kaybeden Eski Jandarma Genel Komutanı Emekli Orgeneral Şener Eruygur (82) son yolculuğuna uğurlandı. Şener Eruygur için Üsküdar Büyük Selimiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
TAZİYELERİ KABUL ETTİLER
Eruygur'un Türk Bayrağına sarılı cenazesinin önüne fotoğrafı ve madalyaları konuldu. Şener Eruygur'un eşi Mukaddes Eruygur, oğlu Kemalettin Eruygur, kızı Ayça Eruygur ile gelini Özlem Eruygur taziyeleri kabul etti.
"BABAMIZI KAYBETTİK"
Cenazeye 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına da katıldı.
Kızı Ayça Eruygur, "Çok üzgünüz babamız kaybettik, ışıklar içinde uyumasını diliyorum" diye konuştu.
BAŞBUĞ: İNŞALLAH ADALET BİR GÜN YERİNİ BULACAK
Cenazeye katılan İlker Başbuğ ise, "Beraber Harp Akademilerinde öğrencilik yaptık. Çeşitli görevlerde yakın çalıştık .Değerli bir subaydı ,değerli generaldi. Türk Silahlı Kuvvetlerine üstün hizmetler verdi. Ergenekon kumpasının ilk karşı karşıya kalanlardan biriydi. 2008'de tutuklandı cezaevine konuldu. Orada talihsiz bir kaza geçirdi. İnşallah adalet bir gün yerini bulacak" diye konuştu.
Eruygur, Üsküdar Büyük Selimiye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı ve yapılan askeri tören sonrasında Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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