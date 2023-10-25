Cumhuriyetimizin 100.Yılı
0
Saat
:
0
Dakika
:
0
Saniye

Emekli özel harekat polisi ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı!

Söke'de emekli özel harekat polisi Şeref Taştan evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

İHA
Yayınlanma: 25.10.2023 - 12:12
Emekli özel harekat polisi ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı!
Abone Ol google-news

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi Halay Sitesi’ndeki bir apartman dairesinde yalnız yaşayan ve malulen emekli 58 yaşındaki özel harekat polisi Şeref Taştan'dan uzun süre haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler eve girdiklerinde Taştan'ı yerde hareketsiz yatar halde buldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Taştan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. 30 yıl önce trafik kazası sonucu ölümden dönerek belden aşağısı felç kalan, anne ve babasının ölümünden sonra yalnız yaşayan Taştan'ın ölüm haberi yakınlarını ve meslektaşlarını yasa boğdu.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.


apartman Emekli Harekat Ölüm özel harekat özel harekat polisi polis Soruşturma aydın

İlgili Haberler

2 gündür aranıyordu... 12 yaşındaki Dursun Efe ölü bulundu!

2 gündür aranıyordu... 12 yaşındaki Dursun Efe ölü bulundu!
Millet bahçesinde acı olay: Asılı halde ölü bulundu

Millet bahçesinde acı olay: Asılı halde ölü bulundu
Otomobilinin içinde ölü bulundu

Otomobilinin içinde ölü bulundu

En Çok Okunan Haberler