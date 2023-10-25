Emekli özel harekat polisi ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı!

Yayınlanma: 25.10.2023 - 12:12

Güncelleme: 25.10.2023 - 12:12

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi Halay Sitesi’ndeki bir apartman dairesinde yalnız yaşayan ve malulen emekli 58 yaşındaki özel harekat polisi Şeref Taştan'dan uzun süre haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler eve girdiklerinde Taştan'ı yerde hareketsiz yatar halde buldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Taştan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. 30 yıl önce trafik kazası sonucu ölümden dönerek belden aşağısı felç kalan, anne ve babasının ölümünden sonra yalnız yaşayan Taştan'ın ölüm haberi yakınlarını ve meslektaşlarını yasa boğdu.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.