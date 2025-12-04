Emekli pazara alışverişe değil döküntü toplamaya gidiyor

70’i aşkın demokratik kitle örgütü, konfederasyon ve sendikanın birleşimiyle oluşan Yurttaş Birlikteliği Platformu, emeklilerin ve emekçilerin bütçe hakkı için 6 Aralık saat 13.00’te Ankara Tandoğan’da miting düzenleyecek. Platform, söz konusu miting öncesinde bugün Ankara Çankaya’da bulunan Türkiye Ormancılar Derneği Konferans Salonu’nda basın toplantısı düzenledi. Platform bileşenleri adına açıklamayı 29 Ekim Kadınları Derneği Başkanı Şenal Sarıhan yaptı. Sarıhan, Meclis’te gerçekleşen bütçe görüşmelerine ilişkin, “Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da 2026 yılı Merkezi Bütçe Yasa önerisinin hazırlanmasında da görüşümüz sorulmadı. Bütçe kaynaklarının pay edilmesinde de yok sayıldık. Emekli maaşı ya da elimize geçen ‘aylık’ olarak ifade edilen miktar, günlük gereksinimleri dahi karşılayamaz hale geldi. Ekmeğimiz, küçülmüyor, yok olmaya doğru gidiyor. En elverişli alışveriş alanları olan pazarlara, gün ışığında değil, gece karanlığında, döküntü toplamaya çıkar hale getirildik” dedi. Çocukların okula giderken beslenme çantasını dolduramadığına, öğrenci burslarının yetersizliğine, kültür ve sanat etkinliklerinin lüks hale geldiğine işaret eden Sarıhan, “Yoksulluk, giderek derinleşiyor. Halk, karnını, beynini ve sağlığını koruyamaz ve yarınını düşünemez hale getiriliyor” ifadelerini kullandı.

‘İŞÇİLER ÖLÜME MAHKUM EDİLİYOR’

Bir işçi sendikasının açıkaldığı verilere göre yoksulluk sınırının 97 bin 159, açlık sınırının 29 bin 828 lira olduğuna dikkat çeken Sarıhan, “En düşük kiranın 25 bin liradan başladığı günümüzde, milyonlarca emekli 16 bin 881 lira ve milyonlarca işçi de 22 bin 104 lira ile adeta ölüme mahkum ediliyor. Sözde ‘bütçe disiplini’ adı altında emekli ve emekçilerin maaş ve ücretleri budanırken; yandaşlara ve patronlara milyarlarca liralık teşvik, vergi muafiyeti ve hazine garantisi adı altında milli gelirden devasa paylar dağıtılıyor” diye konuştu.

‘YILLARDIR UYGULANAN YANLIŞ POLİTİKALARIN SONUCU’

Yüksek bürokratlara 30-60 bin lira arası maaş artışı öngörülmesinin haksızlığa yol açtığını vurgulayan Sarıhan, “Bu karanlık gidiş, yıllardır uygulanan yanlış ekonomik politikaların sonucudur. Türkiye' nin sorunu, kaynak yetersizliği değil, var olan kaynakların eşit ve adil olarak dağıtılmayışıdır. Eşit ve adil bir bütçe, ancak, halkın sesi, sözü ve gereksinimleri karşılanarak hazırlanabilir. Bunun sağlanması için de katılımcılık esastır. Bütçe görüşmelerine taraf edilmeyen bizler, halk olarak, sesimizi Tandoğan'dan haykıracağız” dedi.

‘KATILIMCI BÜTÇE HAZIRLANMALI’

İktidara çözüm önerileri ve isteklerini sıralayan Sarıhan, özetle şunları söyledi:

. Adil bir vergi sistemi ve insanca yaşamamıza yetecek bir gelir için; toplumun tüm dezavantajlı kesimlerinin de katılımıyla katılımcı bütçe hazırlanmalı. . Asgari ücret ile en düşük memur maaşının yoksulluk sınırı üzerine çekilmesi, emekli aylığının ise yoksulluk sınırı da gözetilerek en düşük memur maaşından az olmamalı. . Üniversite öğrencilerinin başta barınma, beslenme ve eğitim giderleri olmak üzere tüm zorunlu gereksinimlerinin karşılanması için aylık 30 bin lira karşılıksız burs ve kredi ödenmeli. . Yılda iki kez emeklilere ödenen 4 bin liralık bayram ikramiyesinin, işçi ve kamu çalışanlarını da kapsayacak şekilde bir maaş tutarında ve yılda dört kez ödenmeli, . Banka promosyonlarının, tüm emekliler için standart hale getirilerek yılda en az bir maaş tutarına yükseltilmeli.

Sarıhan, yarın gerçekleştirilecek miting için saat 11.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) buluşulacağını, oradan hareketle Tandoğan Meydanı’na yürüneceğini açıkladı. Sarıhan, yurttaşları mitinge davet ederek sözlerini sonlandırdı.