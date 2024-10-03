Emekli polis aracında ölü bulundu

Siirt’te park halindeki bir otomobil içerisinde bir kişi ölü bulundu.

Emekli polis aracında ölü bulundu
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 03.10.2024 - 23:22

Edinilen bilgilere göre, Siirt-Eruh çevre yolunda bir araç içerisinde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu gören vatandaşlar, ihbarda bulundu.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, emekli polis olduğu öğrenilen Fikret Bal’ın (56) hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #emekli polis #ölü bulundu #Siirt

İlgili Haberler

Güzellik merkezi çalışanı Zehra, gece kaldığı arkadaşının evinde ölü bulundu

Güzellik merkezi çalışanı Zehra, gece kaldığı arkadaşının evinde ölü bulundu
Yabancı uyruklu hemşirelik öğrencisi evinde ölü bulundu

Yabancı uyruklu hemşirelik öğrencisi evinde ölü bulundu
Serie A'nın eski yıldızı, otel odasında ölü bulundu

Serie A'nın eski yıldızı, otel odasında ölü bulundu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler