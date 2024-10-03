Emekli polis aracında ölü bulundu
Siirt’te park halindeki bir otomobil içerisinde bir kişi ölü bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Siirt-Eruh çevre yolunda bir araç içerisinde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu gören vatandaşlar, ihbarda bulundu.
İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, emekli polis olduğu öğrenilen Fikret Bal’ın (56) hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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