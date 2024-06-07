Emekli polis, polis köpeğini vurup camdan aşağıya attı
Başakşehir’de bir emekli polis memuru, önce ev halkını rehin aldı daha sonra cama çıkarak intihara kalkıştı. Olay yerine özel harekat polisleri sevk edilirken; şüpheli iddiaya göre, eve gönderilen polis köpeğini silahla vurarak camdan attı.
Olay, sabah saatlerinde Başakşehir Ziyagökalp Mahallesi’nde bulunan bir sitenin içerisinde gerçekleşti. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan emekli polis memuru Cumhur C., evdekileri rehin aldıktan bir süre sonra intihar etmek için cama çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri şahsın atlama ihtimaline karşı, hava yatağı açıldı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda şahıs ikna edilemeyince bölgeye özel harekat polisleri geldi. Ekiplerle birlikte getirilen polis köpeği müdahale ve güvenlik kontrolü için binaya bırakıldı. Bu sırada iddiaya göre şüpheli tarafından silahla vurulan polis köpeği camdan aşağıya atıldı.
Ardından Özel Harekat polisleri eve girerek emekli polis memurunu etkisiz hale getirilerek gözaltına aldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.
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