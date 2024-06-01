AKP'li belediye başkan yardımcısının kardeşi alkollüyken kaza yaptı: İşlem yapan polisler gözaltına alındı

AKP'li Şemdinli Belediye Başkan Yardımcısının alkollüyken trafik kazası yapan kardeşine işlem yapan polisler gözaltına alındı. Duruma tepki gösteren CHP'li Murat Bakan, İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan olayı araştırmasını istedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.06.2024 - 09:13
AKP'li belediye başkan yardımcısının kardeşi alkollüyken kaza yaptı: İşlem yapan polisler gözaltına alındı
Abone Ol google-news

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Hakkari’de AKP'li Şemdinli Belediye Başkanı Yardımcısının kardeşinin karıştığı kazada polis memurlarının görevlerini yaparken karşılaştıkları zorlukları sosyal medya hesabından paylaştı.

BAKAN'DAN YERLİKAYA'YA ÇAĞRI

Bakan, alkollü aracıyla kaza yapan belediye başkanı yardımcısının kardeşi hakkında işlem başlatan polisin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Bakan, polislerin siyasi baskı altında kaldığını ve hak ettikleri desteği alamadıklarını belirterek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı göreve çağırdı.

Murat Bakan’ın paylaştığı bilgilere göre, AKP'li Şemdinli Belediyesi Belediye Başkan Yardımcısı’nın kardeşi trafik kazasına karıştı. Olay yerine gelen polis, sürücünün değiştirilmeye çalışıldığını fark etti ve gerekli işlemleri yapmak istedi. Bu sırada şahıslar polis üzerinde baskı kurmaya çalıştı ve tartışma çıktı.

Olayın büyümesi üzerine polisler, görevlerini yapmalarını engelleyen şahısları polis merkezine götürdü. İlçe Emniyet Müdürü de polis merkezine gelerek, polislerin yaptıkları işlemlerde haklı olduklarını ve gerekli işlemlerin yapılacağını belirtti. Ancak şahıslar, polis merkezinde istedikleri sonucu elde edemeyince adliyeye giderek polislerden şikayetçi oldular.

POLİSLER GÖZALTINA ALINDI

Şahıslar, savcılığa başvurarak polislerin kendilerine hakaret ettiğini beyan ettiler. Olay savcılığa intikal edince, ilçe müdürü ve diğer polisler ifadeye çağrıldı. Polisler, ifadelerini imzalamadan önce okumak istediklerinde, katibin yazdığı ifade ile kendi beyanları arasında farklılıklar olduğunu tespit ettiler. Bu esnada, savcı kendisine de hakaret edildiği iddiası üzerine İlçe Emniyet Müdürü dahil üç emniyet yetkilisi hakkında gözaltı talimatı verdi.

Murat Bakan, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İddialara göre Hakkari'nin Şemdinli İlçesinde şu olay yaşanıyor. Şemdinli Belediyesi (AKP) Belediye Başkan Yardımcısı’nın kardeşi trafik kazasına karışıyor.

Polis, işlem yapmak için olay yerine geldiğinde, sürücünün değiştirilmeye çalışıldığını fark ediyor ve itiraz edip gerekli işlemi yapmaya çalışınca, şahıslar polis üzerinde baskı kurmaya ve polisle tartışmaya başlıyorlar.

"HAKLI OLDUKLARI BELİRTİLİYOR"

Olayın büyümesi sonucunda  polisler görevlerini yapmalarını engellemek için kendilerine direnen şahısları polis merkezine götürürüyorlar. Olayı duyan İlçe Emniyet Müdürü de polis merkezine geliyor ve  şahıslara gerekli işlemin yapılacağını belirterek memurların yaptıkları işlemlerde haklı olduklarını belirtiyor.

Şahıslar polis merkezinde kendi lehlerine bir netice elde edemeyince  adliyeye gidiyorlar. Savcılık makamında polislerden davacı olduklarını belirtiyorlar ve  polisler tarafından savcıya ve makamına karşı da hakaretler edildiği beyanında bulunuyorlar.

Olay savcılığa intikal ettikten sonra ilçe müdürü ve diger polisler savcı tarafından ifadeye çağrılıyorlar.

"GÖZALTI TALİMATI VERİYOR"

Polisler ifadelerini verdikten sonra ifadelerini imzalamadan önce okumak istiyorlar. İfadeyi incelediklerinde katibin yazdığı ifade ile kendi beyanları arasında farklılıklar olduğunu tespit ediyorlar. Savcı bu esnada kendisine de hakaret edildiği iddiası doğrultusunda, içinde İlçe Emniyet Müdürünün de olduğu 3 emniyet yetkilisi hakkında gözaltı talimatı veriyor.

Bu olayı etraflıca araştırmak ve eğer haklılarsa bu memurlara sahip çıkmak sizin görevinizdir size bunu hatırlatacak değilim ancak polis memurlarında ciddi bir yalnızlık ve çaresizlik durumu var bunun sebebi siyasiler karşısında ya da siyasi bağlantıları olanlar karşısında ne kurumu ne de yargı mercileri tarafından korunmayacağını düşünmesidir.

Konuya eğilmenizi ve bu polislerin durumunu araştırmanızı rica ediyorum. Ben her zaman olduğu gibi güvenlik güçlerinin yanında durmaya devam edeceğim."


Şemdinli haberleri polis merkezi haberleri polis haberleri gözaltı haberleri Murat Bakan haberleri Ali Yerlikaya haberleri

İlgili Haberler

İran'ın Meşhed kentindeki silahlı çatışmada biri polis 28 kişi yaralandı

İran'ın Meşhed kentindeki silahlı çatışmada biri polis 28 kişi yaralandı
Kayseri polisinden 'torbacılara' operasyon: 7 gözaltı

Kayseri polisinden 'torbacılara' operasyon: 7 gözaltı
Mannheim'da bıçaklı saldırı: Polis saldırganı vurdu

Mannheim'da bıçaklı saldırı: Polis saldırganı vurdu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Cumhuriyet aydını Dr. Erdal Atabek’i kaybettik

Cumhuriyet aydını Dr. Erdal Atabek’i kaybettik
CHP Genel Başkanı Özel’den, Erdal Atabek için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Özel’den, Erdal Atabek için başsağlığı mesajı
Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki çiftliğinde sessizlik: Güvenlik görevlileri yerinde yok, otopark boş

Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki çiftliğinde sessizlik: Güvenlik görevlileri yerinde yok, otopark boş
Rumeli Hisarı’nın altında 125 metre uzunluğunda gizli tünel bulundu

Rumeli Hisarı’nın altında 125 metre uzunluğunda gizli tünel bulundu
Ekrem İmamoğlu'ndan, Tevfik Göksu'ya ziyaret: 'Hepimizin kapısı birbirine açık'

Ekrem İmamoğlu'ndan, Tevfik Göksu'ya ziyaret: 'Hepimizin kapısı birbirine açık'
Likya Yolu: Tarih ve doğanın iç içe geçtiği eşsiz bir yürüyüş rotası

Likya Yolu: Tarih ve doğanın iç içe geçtiği eşsiz bir yürüyüş rotası
Son Dakika... ABD Başkanı Joe Biden duyurdu: İsrail ateşkes önerisi sundu!

Son Dakika... ABD Başkanı Joe Biden duyurdu: İsrail ateşkes önerisi sundu!
Fenomen eşini 58 bıçak darbesiyle yaralayan sanığa 26 yıl hapis

Fenomen eşini 58 bıçak darbesiyle yaralayan sanığa 26 yıl hapis